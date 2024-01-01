Нова пошта закуповує електровелосипеди, бо пішки кур’єри ходять довго

Спочатку легкомоторну техніку отримають служби кур'єрського доставлення у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.

Як повідомляє Нова пошта на своїй сторінці в Telegram-каналі, невдовзі планується масштабувати цей проєкт по всій Україні.

Причина для прийняття такого рішення вагома: моніторинг показав, що найбільше часу піші кур'єри витрачають саме на пересування між точками доставлення.

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Тестовий період використання електробайків у центрі Києва виявився результативний. Кур’єри також лишилися вдоволеними.

Завдяки електровелосипедам піші кур’єри доставляють посилки на 25% швидше. Після отримання такого результату Нова пошта закупила першу партію акумуляторних веломашин для згаданих чотирьох міст.

В основному це двоколісні е-байки з вантажним багажником. Фото: Нова пошта

В офіційному повідомленні модель та виробник електричних велосипедів не згадуються. Йдеться лише про те, що акумуляторний байк на одній зарядці може подолати до 70 кілометрів. Зазвичай такого потенціалу вистачить на півтори-дві зміни.

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Байк має стійкі та маневрові 18-дюймові мотоциклетні колеса, завдяки чому він адаптований для використання у будь-яку погоду, у тому числі й засніжену. Також тут є просторий багажник для зручного перевезення посилок.