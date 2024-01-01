Новейший немецкий БМП может поступить в Украину

О вероятных поставках этой грозной и современной машины сообщили сразу несколько рейтинговых ресурсов. В частности, об этом написали hartpunkt в Германии и Militarnyi в Украине.

Такое сообщение прозвучало от главы KNDS Deutschland Ральфа Кетцеля в ходе передачи первой колесной гаубицы RCH-155 в Касселе, о которой редакция Авто24 писала днем ранее.

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Намек на вероятное получение БМП RCT30 Boxer прозвучал на этом мероприятии и из уст украинского посла Алексея Макеева во время приветственного слова в Касселе. Из его слов можно понять, что ожидается машина Boxer с 30-мм пушкой.

Из сообщения hartpunkt известно, что беспилотная башня машины RCT30 имеет модуль управления ARTEC – совместного предприятия Rheinmetall и KNDS Deutschland. Вооружение комплекса состоит из стабилизированной пулеметной пушки MK 30-2/ABM калибра 30 x 173 мм фирмы Rheinmetall, которая позволяет вести точный бой с движущимися целями (см. видео внизу) с места и во время движения.

Особенно актуально такое вооружение в противостоянии беспилотникам, что усиливает защиту транспортного средства и солдат в зоне боевых действий. БМП RCT30 мощностью от 711 л.с. имеет отсек для личного состава, что позади экипажа (водитель, командир) может вместить до шести полностью экипированных пехотинцев.