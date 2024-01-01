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Новітній німецький БМП може надійти в Україну

Колісні бойові машини піхоти RCT30 Boxer виробництва KNDS Deutschland можуть невдовзі надійти до України. Щоправда, це тільки натяк на постачання, зроблений гендиректором KNDS Ральфа Кетцеля, а не офіційна заява концерну.
Нові надходження БМП RCT30 Boxer до України дуже реальні - Auto24

ФОТО: European Defense|

Передова бойова машина піхоти голландської армії Boxer RCT30

Валентин Ожго
logo14 січня, 14:03
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Про ймовірні постачання цієї грізної та сучасної машини повідомили відразу кілька рейтингових ресурсів. Зокрема, про це написали hartpunkt у Німеччині та Militarnyi в Україні.

Таке повідомлення прозвучало від очільника KNDS Німеччини Ральфа Кетцеля в ході передачі першої колісної гаубиці RCH-155 у Касселі, про яку редакція Авто24 писала днем раніше.

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Натяк на ймовірне отримання БМП RCT30 Boxer прозвучало на цьому заході й з вуст українського посла Олексія Макеєва під час вітального слова в Касселі. З його слів можна зрозуміти, що очікується машина Boxer з 30-мм гарматою.

З повідомлення hartpunkt відомо, що безпілотна вежа машини RCT30 має модуль керування ARTEC – спільного підприємства Rheinmetall і KNDS Німеччина. Озброєння комплексу складається зі стабілізованої кулеметної гармати MK 30-2/ABM калібру 30 x 173 мм фірми Rheinmetall, яка дозволяє вести точний бій з рухомими цілями (див. відео внизу) з місця та під час руху.

Особливо актуальне таке озброєння в протистоянні безпілотникам, що посилює захист транспортного засобу та солдатів в зоні бойових дій. БМП RCT30 потужністю від 711 к.с. має відсік для особового складу, що позаду екіпажу (водій, командир) може вмістити до шести повністю екіпірованих піхотинців.

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