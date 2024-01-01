Перша серійна самохідка RCH 155 буде у ЗСУ швидше, ніж в німецької армії

Україна стала першим користувачем, який отримає нову колісну гаубицю RCH 155. Всього заплановано до передачі 54 самохідки такої моделі. Про це розповідається на сайті Бундесверу.

Передача артустановки відбулася 13 січня на території підприємства Rheinmetall у Касселі. Саме там виробляють цю бойову техніку. Уточнюється, що Україна отримає нову систему озброєння раніше за німецьку армію.

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Дистанційно керована колісна артилерійська гаубиця RCH 155 калібру 155 міліметрів — це поєднання автоматизованої артилерійської вогневої потужності та захищеної колісної мобільності. Установка закритого типу побудована на базі вузлів та агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer.

Передача першої самохідки RCH 155 на заводі Rheinmetall у Касселі. Фото: Bundesministerium der Verteidigung

Для цієї версії САУ встановлено більш потужний дизельний двигун з турбонадувом MTU 199TE20, що досягає потужності 815 к.с. на відміну від 711 к.с. двигуна, що стоїть на оригінальному бронетранспортері.

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Платформа Boxer надає екіпажу високий ступінь мобільності, високу живучість, захист від мін, а також саморобних вибухових пристроїв.

Як йдеться в описі виробника, артилерійський модуль AGM вагою 12,5 тонни автоматизований, тому екіпаж самохідної артилерійської установки RCH 155 складається усього з двох осіб – командира і водія. Боєкомплект модуля становить 30 снарядів та 144 модульних метальних зарядів.

Паспортна дальність стрільби стандартним снарядом становить до 40 км, а далекобійним активно-реактивним снарядом V-LAP – до 54 км. Установка може застосовувати різні 155 мм артилерійські снаряди стандарту НАТО, далекобійні високоточні снаряди Vulcano та M982 Excalibur, що уражають цілі на більших відстанях. Максимальний темп стрільби – 9 пострілів на хвилину.

"Сьогодні наші потреби гостріші, ніж будь-коли раніше. І це розуміють наші союзники, оскільки українські сили оборони отримають самохідні гаубиці навіть раніше Бундесверу", – заявив український посол в Німеччині Олексій Макеєв.