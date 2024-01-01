Нова німецька гаубиця "сяде" на колісну платформу вантажівки замість гусеничної

Раніше цю гаубицю тягало масивне гусеничне шасі, згодом з’явилися версії на ходовій бронетранспортера "Боксер" та інших бойових машин. Однак зараз з перевірених джерел, пише defence24.pl, стало відомо, що нове видання німецької системи буде на вантажівці. Нічого нового в тому немає – приклади були і раніше.

Модуль AGM на шасі вантажівки існує, зокрема, на Iveco 8x8 з броньованою кабіною. Є навіть патент на інтеграцію гаубиці з маленьким тривісним Unimog U2450.

Читайте також Нідерланди вже вдруге замовляють для України самохідні гаубиці DITA

Варто зазначити, що той U2450 6х6 вже використовується як шасі для набагато легшої французької системи CAESAR, придбаної Саудівською Аравією. Чи буде RCH 155 на Unimog життєздатним, ніхто стверджувати не береться. Було б доцільніше використовувати для цього Zetros або іншу вантажівку 8x8.

Хай там як, але патент на використання гаубиці RCH 155 на маленькому тривісному шасі Unimog U2450 існує. Його схвалено і видано виробнику ще у червні 2015 року. Так що це питання відкрите, ходова може стати базовою і для самохідки.

Останніми місяцями все більшої популярності набуло рішення, засноване на конструкції артилерійського гарматного модуля у вигляді колісної гаубиці RCH 155. Наразі його у виконанні на легшому відносно бронетранспортера автомобільному шасі вирішили придбати Велика Британія, Україна та Швейцарія. При цьому Німеччина, Іспанія та Італія ще перебувають у процесі вибору.

Гусеничне шасі гаубиці Panzerhaubitze 2000 дуже ходове, але сучасна війна потребує ще й швидкості. Фото: KMW

Вочевидь дистанційно керований модуль артилерійського озброєння, встановлений на шасі колісного бронетранспортера "Боксер" або іншому аналогічному шасі, не такий прудкий, як хотілося б. Баштова система там заснована на багатьох рішеннях, розроблених для гусеничних Panzerhaubitze 2000. Завдяки цьому RCH 155 має радіус дії, подібний до діапазону його гусеничного родича.

Читайте також Уряд Данії в складчину купить Україні самохідні гаубиці Caesar

Тепер настав час зробити гаубицю ще швидшою й більш маневровою. Це може дати адаптована ходова від вантажного автомобіля відповідної вантажності. Експерти зазначають, що перевірене часом шасі Unimog U2450 цілком може увійти в цю програму, але…

Британське оборонне відомство завжди виважено ставилося до вибору ходової бази під бойові системи. Нинішнє замовлення на RCH 155 на колісному шасі вантажівки зроблено за класичною схемою "сім разів відміряний". Щоправда, про бренд ходової не повідомляється.

Швейцарія також гроші на вітер не викидає – вибрала під гаубицю ходову вантажівки, але не уточняється яке. А Україна чи не єдина, з усіх європейських країн, яка має можливість порівнювати й бачити реально, які конкретно ходові бази в сучасній війні підходять краще.

Гаубиці RCH 155 на шасі Unimog U2450 є лише у вигляді патенту, але в реальності такої надбудови на цій ходовій не робили. Скриншот: Авто24

Нині на перший план виходить операційна швидкість та транспортна моторність – приїхав, розгорнувся, вдарив й швиденько зник з позиції. Відлік іде на хвилини. Якщо трішечки загаятися, то обов’язково потрапиш під ворожий вогонь у відповідь.

Читайте також Україна отримала самохідні гаубиці з двигуном Volkswagen

Малоймовірно, що нові поставки будуть на шасі Unimog U2450, яке вважається доволі витривалим і потужнім. У порівняння зі згаданим Zetros 8x8 воно легке, економічне, більш маневрове й ідеально вписується під навантаження гаубичної надбудови RCH 155.

Дискусій довкола цього багато, але тут є нюанс: патент патентом, але він з 2015 року лишився не реалізованим – модульну гаубицю RCH 155 на U2450 ніхто не бачив. Та ходова хоча й дуже швидка, за вантажність спокійно таку надбудову витримає, але в операційному режимі, мабуть, надто тендітна.

Самохідна гаубиця RCH 155 на шасі Piranha HMC 10x10. Фото: KNDS

Навіть за умови використання аутригерів ця платформа від великих навантажень при стрільбі довго не витримає. Куди краще з цим завданням впораються згадані Iveco 8x8, Mercedes-Benz Zetros 8х8 чи Piranha HMC 10x10, на яке RCH 155 вже вдало інтегрована.