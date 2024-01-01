Новая немецкая гаубица "сядет" на колесную платформу грузовика вместо гусеничной

Ранее эту гаубицу таскало массивное гусеничное шасси, впоследствии появились версии на ходовой бронетранспортера "Боксер" и других боевых машин. Однако сейчас из проверенных источников, пишет defence24.pl, стало известно, что новое издание немецкой системы будет на грузовике. Ничего нового в том нет – примеры были и раньше.

Модуль AGM на шасси грузовика существует, в частности, на Iveco 8x8 с бронированной кабиной. Есть даже патент на интеграцию гаубицы с маленьким трехосным Unimog U2450.

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Стоит отметить, что тот U2450 6х6 уже используется как шасси для более легкой французской системы CAESAR, приобретенной Саудовской Аравией. Будет ли RCH 155 на Unimog жизнеспособным, никто утверждать не берется. Было бы целесообразнее использовать для этого Zetros или другой грузовик 8x8.

Как бы там ни было, но патент на использование гаубицы RCH 155 на маленьком трехосном шасси Unimog U2450 существует. Он одобрен и выдан производителю еще в июне 2015 года. Так что этот вопрос открыт, ходовая может стать базовой и для самоходки.

В последние месяцы все большую популярность приобрело решение, основанное на конструкции артиллерийского орудийного модуля в виде колесной гаубицы RCH 155. Сейчас его в исполнении на более легком относительно бронетранспортера автомобильном шасси решили приобрести Великобритания, Украина и Швейцария. При этом Германия, Испания и Италия еще находятся в процессе выбора.

Гусеничное шасси гаубицы Panzerhaubitze 2000 очень ходовое, но современная война требует еще и скорости. Фото: KMW

Очевидно дистанционно управляемый модуль артиллерийского вооружения, установленный на шасси колесного бронетранспортера "Боксер" или другом аналогичном шасси, не такой шустрый, как хотелось бы. Башенная система там основана на многих решениях, разработанных для гусеничных Panzerhaubitze 2000. Благодаря этому RCH 155 имеет радиус действия, подобный диапазону его гусеничного сородича.

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Теперь пришло время сделать гаубицу еще более быстрой и маневренной. Это может дать адаптированная ходовая от грузового автомобиля соответствующей грузоподъемности. Эксперты отмечают, что проверенное временем шасси Unimog U2450 вполне может войти в эту программу, но..

Британское оборонное ведомство всегда взвешенно относилось к выбору ходовой базы под боевые системы. Нынешний заказ на RCH 155 на колесном шасси грузовика сделан по классической схеме "семь раз отмерен". Правда, о бренде ходовой не сообщается.

Швейцария также деньги на ветер не выбрасывает – выбрала под гаубицу ходовую грузовика, но не уточняется какое. А Украина едва ли не единственная, из всех европейских стран, которая имеет возможность сравнивать и видеть реально, какие конкретно ходовые базы в современной войне подходят лучше.

Гаубицы RCH 155 на шасси Unimog U2450 есть только в виде патента, но в реальности такой надстройки на этой ходовой не делали. Скриншот: Авто24

Сейчас на первый план выходит операционная скорость и транспортная проворность – приехал, развернулся, ударил и быстренько исчез с позиции. Отсчет идет на минуты. Если немного замешкаться, то обязательно попадешь под вражеский огонь в ответ.

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Маловероятно, что новые поставки будут на шасси Unimog U2450, которое считается довольно выносливым и мощным. В сравнение с упомянутым Zetros 8x8 оно легкое, экономичное, более маневренное и идеально вписывается под нагрузку гаубичной надстройки RCH 155.

Дискуссий вокруг этого много, но тут есть нюанс: патент патентом, но он с 2015 года остался не реализованным – модульную гаубицу RCH 155 на U2450 никто не видел. И ходовая хотя и очень быстрая, за грузоподъемность спокойно такую надстройку выдержит, но в операционном режиме, видимо, слишком хрупкая.

Самоходная гаубица RCH 155 на шасси Piranha HMC 10x10. Фото: KNDS

Даже при условии использования аутригеров эта платформа от больших нагрузок при стрельбе долго не выдержит. Куда лучше с этой задачей справятся упомянутые Iveco 8x8, Mercedes-Benz Zetros 8х8 или Piranha HMC 10x10, на которое RCH 155 уже удачно интегрирована.