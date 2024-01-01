Новенькие BMW будут возить на водородных Iveco

Приобретение техники осуществлено в рамках Европейского проекта H2Haul, направленного на популяризацию водородной мобильности в сегменте грузовых коммерческих машин на междугородних маршрутах с большим плечом перевозок. Два транспортных средства будут ходить на плече от Лейпцига до Ландсберга и Нюрнберга.

Два из 16 грузовиков, субсидированных в Европе, будут ездить конкретно для BMW Group Logistics. Это – фуры в составе магистральных тягачей Iveco S-eWay на топливных элементах. Об новизне говорится в сообщении производителя.

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Еще 14 грузовиков будут курсировать в разных странах Европы. Целью проекта H2Haul является испытание водородных грузовиков на топливе силовых агрегатов сотовых элементов в реалистичных условиях.

Участникам проекта хочется исследовать важный вклад, который будет сделан в декарбонизацию тяжелого трафика.

Концерн BMW реализует проект H2Haul в сотрудничестве с Iveco, DHL и TEAL Mobility. Для обеспечения последовательной работы будут привлечены две самые современные заправочные станции водорода, строящиеся в Лейпциге и Хормерсдорфе. Они позволят осуществлять быструю заправку большим количеством водорода, что имеет решающее значение для постоянного использования грузовиков на топливных элементах в логистике.

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Короткое время заправки топливом и больший запас хода означают, что водородные грузовики могут представлять важное дополнение к E-trucks, которые также используются BMW Group на длинных маршрутах.

"В глобальной логистике важно правильно подбирать средства транспорта. Впервые грузовики с водородным двигателем будут использоваться в серийной эксплуатации для немецкого автомобилестроения. Этот проект является важной вехой, поскольку мы приобретаем опыт в серийной эксплуатации и продолжать совершенствовать эту важную технологию", – говорит Майкл Николаидес, руководитель производственной сети и логистики BMW Group.

Фото: BMW Group