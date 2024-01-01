Новенькі BMW возитимуть на водневих Iveco

Придбання техніки здійснено в рамках Європейського проєкту H2Haul, що спрямований на популяризацію водневої мобільності в сегменті вантажних комерційних машин на міжміських маршрутах з великим плечем перевезень. Два транспортні засоби ходитимуть на плечі від Лейпцига до Ландсберга і Нюрнберга.

Дві з 16 вантажівок, субсидованих в Європі, їздитимуть конкретно для BMW Group Logistics. Це будуть фури у складі магістральних тягачів Iveco S-eWay на паливних елементах. Про це йдеться у повідомленні виробника.

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Ще 14 вантажівок будуть курсувати в різних країнах Європи. Метою проєкту H2Haul є випробування водневих вантажівок на паливі силових агрегатів стільникових елементів в реалістичних умовах.

Учасникам проєкту хочеться дослідити важливий внесок, який буде зроблено в декарбонізацію важкого трафіку.

Концерн BMW реалізує проєкт H2Haul у співпраці з Iveco, DHL та TEAL Mobility. Для забезпечення послідовної роботи буде залучено дві найсучасніші заправні станції водню, що будуються в Лейпцигу і Хормерсдорфі. Вони дозволять здійснювати швидку заправку великою кількістю водню, що має вирішальне значення для постійного використання вантажівок на паливних елементах у логістиці.

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Короткий час заправки паливом і більший запас ходу означають, що водневі вантажівки можуть представляти важливе доповнення до E-trucks, які також використовуються BMW Group на довгих маршрутах.

"У глобальній логістиці важливо правильно підбирати засоби транспорту. Вперше вантажівки з водневим двигуном будуть використовуватися у серійній експлуатації для німецького автомобілебудування. Цей проєкт є важливою віхою, оскільки ми набуваємо досвіду в серійній експлуатації та продовжувати вдосконалювати цю важливу технологію", – каже Майкл Ніколаїдес, керівник виробничої мережі та логістики BMW Group.

Фото: BMW Group