И никакой лошадиной силы под капотом. И капота нет.

Все потому, что самая свежая новинка Bentley – это детская велосипедная коляска под названием Trike.

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Самый доступный новый автомобиль Bentley, из доступных в Украине, стоит минимум 7 349 000 гривен – это люксовый спорт-седан Flying Spur V8. Но отныне владельцем Bentley можно стать всего за 15 300 гривен (395 фунтов стерлингов), именно столько стоит Bentley Trike.

Самая доступная модель Bentley подойдет для детей возрастом от 12 месяцев. Размер прогулочного транспортного средства можно регулировать в шести позициях. Отдельные элементы коляски можно снять, чтобы обеспечить ребенку еще больше пространства. Кроме того, положение сиденья Bentley Trike можно регулировать нажатием одной кнопки.

Коляска оборудована 12 системами безопасности, включая тормозную систему, противоскользящие педали, а также пятиточечный ремень безопасности. Кроме того, детская коляска доступна в фирменных цветах бренда, которые позволят покупателям подгонять трехколесный трайк к цвету своего автомобиля.

В октябре прошлого года Mercedes-Benz также выпустил линейку прогулочных детских колясок, созданных совместно с фирмой Hartan. Коляски Super Sports оснащаются колесами, которые в точности копируют фирменные диски Mercedes-AMG.

Фото: Bentley Trike / Bentley