І жодної кінської сили під капотом. Та й капоту немає.

Усе тому, що найсвіжіша новинка Bentley – це дитячий велосипед-візок під назвою Trike.

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Найдоступніший новий автомобіль Bentley, з доступних в Україні, коштує мінімум 7 349 000 гривень – це люксовий спортседан Flying Spur V8. Але віднині власником Bentley можна стати усього за 15 300 гривень (395 фунтів стерлінгів), саме стільки коштує Bentley Trike.

Найдоступніша модель Bentley підійде для дітей віком від 12 місяців. Розмір прогулянкового транспортного засобу можна регулювати в шести позиціях. Окремі елементи коляски можна зняти, щоб забезпечити дитині ще більше простору. Крім того, положення сидіння Bentley Trike можна регулювати натисненням однієї кнопки.

Візочок обладнаний 12 система безпеки, включаючи гальмівну систему, протиковзкі педалі, а також п'ятиточковий пасок безпеки. Крім того, дитяча коляска доступна у фірмових кольорах бренду, які дозволять покупцям припасувати триколісний трайк до кольору свого автомобіля.

У жовтні минулого року Mercedes-Benz також випустив лінійку прогулянкових дитячих візочків, створених спільно з фірмою Hartan. Коляски Super Sports оснащуються колесами, які в точності копіюють фірмові диски Mercedes-AMG.

Фото: Bentley Trike / Bentley