Новое в лицензировании перевозок: упрощенная процедура отменяется

Комментарии касаются принятого в прошлом месяце Кабинетом министров Украины Постановления №712 (18 июня 2024 года) под названием "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом".

Самое главное, отмечает АМЭУ, это изменение процедуры оформления лицензий и перечня необходимых документов. Постановлением КМУ No 712 отменяется упрощенная процедура выдачи лицензий на период военного положения. При этом ранее выданные остаются в силе.

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Цель законодательных изменений – это введение быстрой и полностью электронной процедуры получения лицензии на перевозку, в соответствии с европейскими стандартами.

"За прошлый год Укртрансбезопасность выдала более 11,5 тысяч лицензий – все 100% лицензий выданы электронно. Принятое постановление дает возможность усовершенствовать уже имеющуюся процедуру и создать предпосылки для добропорядочного и конкурентного ведения бизнеса перевозчиками. Ключевое изменение – прекращение выдачи лицензий по упрощенной процедуре. Кроме этого, вводится требование о наличии свидетельств профессиональной компетентности у водителей и уточнены требования к образованию технического персонала, обслуживающих предприятия, механизмы остановки и восстановления действия лицензий в случае недобросовестного ведения бизнеса", – АМЭУ ссылается на заявление заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача.

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Постановление вступает в силу с 20 августа 2024, кроме п.п. 5, 6, которые касаются обучения персонала и вступают в силу через один год со дня вступления в силу.

Подробнее ознакомиться с Постановлением можно по этой ссылке.