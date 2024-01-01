Нове у ліцензуванні перевезень: спрощена процедура скасовується

Коментарі стосуються прийнятої у минулому місяці Кабінетом міністрів України Постанови №712 (18 червня 2024 року) під назвою "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом".

Найголовніше, зазначає АМЕУ, це зміна процедури оформлення ліцензій та переліку необхідних документів. Постановою КМУ No 712 скасовується спрощена процедура видачі ліцензій на період воєнного стану. При цьому раніше видані залишаються чинними.

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Мета законодавчих змін – це запровадження швидкої та повністю електронної процедури отримання ліцензії на перевезення, відповідно до європейських стандартів.

"За минулий рік Укртрансбезпека видала понад 11,5 тисячі ліцензій – всі 100% ліцензій видані електронно. Ухвалена постанова дає можливість удосконалити вже наявну процедуру та створити передумови для доброчесного та конкурентного ведення бізнесу перевізниками. Ключова зміна – припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою. Окрім цього, запроваджується вимога про наявність свідоцтв професійної компетентності у водіїв та уточнені вимоги до освіти технічного персоналу, що обслуговують підприємства, механізми зупинення та відновлення чинності ліцензій у разі недобросовісного ведення бізнесу", – АМЕУ посилається на заяву заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача.

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Постанова набирає чинності з 20 серпня 2024 року, крім п.п. 5, 6, які стосуються навчання персоналу та набувають чинності через один рік з дня набрання чинності.

Детальніше ознайомитись з Постановою можна за цим посиланням.