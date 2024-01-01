Новые автомобили получат стикеры WLTP, как у бытовой техники: что они означают

Введение единого стандарта испытаний позволит понимать потребителям важные параметры - расход топлива или электроэнергии, полученные не во время идеализированных заводских тестов, а в условиях, максимально приближенных к реальности.

Еще один плюс такого решения, по крайней мере для немецких покупателей - единая форма подачи информации с помощью этикетки WLTP отсеивает с рынка разнообразные "рекламные" форматы подачи информации Порой абсолютно нереалистичные, которыми чаще всего пользуются китайские производители электромобилей. Теперь же их продукция сможет попасть в продажу только после тестирования и получения сертификата WLTP, утверждают в Институте исследований авторынка.

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WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - это глобальный стандарт для измерения потребления топлива, выбросов CO 2 и других загрязняющих веществ от автомобилей и легких коммерческих транспортных средств (LCV).

Он обеспечивает более точную и реалистичную оценку выбросов автомобиля и потребления топлива по сравнению с предыдущим стандартом NEDC (New European Driving Cycle), который он меняет. Цикл испытаний WLTP является более репрезентативным для реальных условий вождения, включая высокие скорости, быстрее ускорения и широкий диапазон дорожных ситуаций.

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Сравнение разных методик испытаний. Инфографика carmagazine.co.uk

Результаты WLTP отражают реальное поведение за рулем и позволяют потребителям принимать более обоснованные решения при покупке транспортных средств. WLTP также имеет целью обеспечить согласованные стандарты тестирования в различных регионах и странах, способствуя международному сравнению выбросов транспортных средств и топливной эффективности.

Какие последние изменения в отношении WLTP?

Хотя WLTP уже некоторое время существует в Европе, в феврале 2024 года Германия обновила Постановление о маркировке потребления энергии легковыми автомобилями (Pkw-EnVKV), касающееся розничных продавцов автомобилей. Были внесены новые изменения в этикетки автомобилей по потреблению энергии и выбросов CO₂, и теперь эта информация (с мая 2024 г.) обязательна во всех автосалонах Германии. Изменения направлены на облегчение понимания потребителями информации WLTP.

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Что это меняет для покупателей новых авто?

При продаже автомобилей онлайн информация об этикетке автомобиля должна отображаться, как только потенциальный покупатель завершит конфигурацию конкретного автомобиля. Это должно гарантировать*, что клиенты получают тот же уровень информации, что и в обычном дилерском центре.

*На практике еще не все немецкие дилеры уже сообщают онлайн обновленные данные по циклу WLTP - наша проверка показала, что некоторые из них пока предоставляют приблизительную информацию и выводят сообщение, что обновленные данные ожидаются - ИДА.

Вся реклама новых моделей автомобилей, включая онлайн-продажу, должна содержать информацию о потреблении энергии, выбросы CO₂ и класс CO₂. Реклама должна сделать эту информацию легкой для чтения и понимания.

Этикетки автомобиля должны содержать информацию о потреблении энергии и выбросы CO₂ на основе стандарта WLTP, охватывающий различные условия вождения.

Четкая классификация CO₂: система классификации CO₂ теперь базируется исключительно на выбросах CO₂ транспортного средства на километр, с классификациями от "A" (нулевые выбросы) до "G" (выбросы более 176 г/км), независимо от веса автомобиля (см. инфографику).

система классификации CO₂ теперь базируется исключительно на выбросах CO₂ транспортного средства на километр, с классификациями от "A" (нулевые выбросы) до "G" (выбросы более 176 г/км), независимо от веса автомобиля (см. инфографику). Отображение расхода CO₂ : этикетки автомобиля должны отображать оценку расходов CO₂ за 10-летний период, предполагая годовой пробег 15 000 километров. Эта оценка основывается на трех потенциальных вариантах цены CO₂: низком, среднем и высоком.

: этикетки автомобиля должны отображать оценку расходов CO₂ за 10-летний период, предполагая годовой пробег 15 000 километров. Эта оценка основывается на трех потенциальных вариантах цены CO₂: низком, среднем и высоком. Отдельные ярлыки для различных типов транспортных средств: существует пять различных дизайнов ярлыков для автомобилей, которые соответствуют трансмиссии и типа топлива автомобиля, включая ДВС, электродвигателями, приводами на топливных элементах и гибридами группы PHEV. Это поможет потребителям легко сравнивать транспортные средства на основе их влияния на окружающую среду и эксплуатационных расходов.

существует пять различных дизайнов ярлыков для автомобилей, которые соответствуют трансмиссии и типа топлива автомобиля, включая ДВС, электродвигателями, приводами на топливных элементах и гибридами группы PHEV. Это поможет потребителям легко сравнивать транспортные средства на основе их влияния на окружающую среду и эксплуатационных расходов. Отдельные требования к подзарядным (PHEV) гибридам: для таких ТС этикетка автомобиля должна указывать как взвешенное смешанное потребление/выбросы, так и с разряженной батареей (то есть при езде исключительно с использованием ДВС). Следует отображать два класса CO₂, которые будут отвечать реальным вариантам эксплуатации таких авто.

для таких ТС этикетка автомобиля должна указывать как взвешенное смешанное потребление/выбросы, так и с разряженной батареей (то есть при езде исключительно с использованием ДВС). Следует отображать два класса CO₂, которые будут отвечать реальным вариантам эксплуатации таких авто. Запас хода: для электрических (EV) и гибридных автомобилей (PHEV) WLTP предоставляет более реалистичные оценки запаса хода. Это особенно важно для потенциальных покупателей электромобилей, которых волнует проблема запаса хода, поскольку они получат надежную оценку того, какое расстояние автомобиль может проехать на одном заряде.

Пример ярлыка WLTP

Что это может изменить для украинского авторынка?

Всем водителям известно, что "табличные" (то есть заявленные производителем) и реальные расходы топлива (или максимальный запас хода на электромобиле) часто сильно отличаются. Причем заводские данные обычно более оптимистичны, чем те, которые получаем при фактической эксплуатации того или иного автомобиля в реальных условиях.

Введение на крупнейшем автомобильном рынке Европы, то есть в Германии, новых правил по испытанию и маркировке автомобилей по единому стандарту WLTP позволит потребителям новых, а впоследствии и подержанных автомобилей, получать более правдоподобную информацию о том, какие расходы ждут их при покупке той или иной модели, или даже ее конфигурации.

Поскольку условия испытаний были существенно усовершенствованы, как для машин с ДВС, так и для электромобилей, начнется накопление информации в различных базах данных об авто, которые сейчас продаются новыми, однако впоследствии попадут на вторичные рынки. В том числе и в Украине.