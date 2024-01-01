Нові автомобілі отримають стікери WLTP, як у побутової техніки: що вони означають

Запровадження єдиного стандарту випробувань дасть змогу розуміти споживачам важливі параметри — витрати пального або електроенергії, отримані не під час ідеалізованих заводських тестів, а в умовах, максимально наближених до реальності.

Ще один плюс такого рішення, принаймні для німецьких покупців — єдина форма подачі інформації за допомогою етикетки WLTP відсіює з ринку різноманітні «рекламні» формати подачі інформації Деколи абсолютно нереалістичні, якими найчастіше користуються китайські виробники електромобілів. Тепер же їхня продукція зможе потрапити у продаж лише після тестування й отримання сертифіката WLTP, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) — це глобальний стандарт для вимірювання споживання пального, викидів CO 2 та інших забруднюючих речовин від автомобілів і легких комерційних транспортних засобів (LCV).

Він забезпечує точнішу та реалістичнішу оцінку викидів автомобіля та споживання пального порівняно з попереднім стандартом NEDC (New European Driving Cycle), який він змінює. Цикл випробувань WLTP є більш репрезентативним для реальних умов водіння, включаючи вищі швидкості, швидше прискорення та ширший діапазон дорожніх ситуацій.

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Порівняння різних методик випробувань. Інфографіка carmagazine.co.uk

Результати WLTP відображають реальну поведінку за кермом і дозволяють споживачам приймати більш обґрунтовані рішення при покупці транспортних засобів. WLTP також має на меті забезпечити узгоджені стандарти тестування в різних регіонах і країнах, сприяючи міжнародному порівнянню викидів транспортних засобів і паливної ефективності.

Які останні зміни щодо WLTP?

Хоча WLTP вже деякий час існує в Європі, у лютому 2024 року Німеччина оновила Постанову про маркування споживання енергії легковими автомобілями (Pkw-EnVKV), що стосується роздрібних продавців автомобілів. Було внесено нові зміни до етикеток автомобілів щодо споживання енергії та викидів CO₂, і тепер ця інформація (від травня 2024 р.) обов’язкова у всіх автосалонах Німеччини. Зміни спрямовані на полегшення розуміння споживачами інформації WLTP.

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Що це змінює для покупців нових авто?

Під час продажу автомобілів онлайн інформація про етикетку автомобіля повинна відображатися, щойно потенційний покупець завершить конфігурацію конкретного автомобіля. Це мало б гарантувати*, що клієнти отримують той самий рівень інформації, що й у звичайному дилерському центрі.

*На практиці ще не всі німецькі дилери вже повідомляють онлайн оновлені дані за циклом WLTP — наша перевірка показала, що деякі з них поки надають приблизну інформацію та виводять повідомлення, що оновлені дані очікуються - ІДА.

Вся реклама нових моделей автомобілів, включно з онлайн-продажем, має містити інформацію про споживання енергії, викиди CO₂ і клас CO₂. Реклама повинна зробити цю інформацію легкою для читання та розуміння.

Етикетки автомобіля мають містити інформацію про споживання енергії та викиди CO₂ на основі стандарту WLTP, що охоплює різні умови водіння.

Чітка класифікація CO₂: система класифікації CO₂ тепер базується виключно на викидах CO₂ транспортного засобу на кілометр, з класифікаціями від «A» (нульові викиди) до «G» (викиди понад 176 г/км), незалежно від ваги автомобіля (див. інфографіку).

система класифікації CO₂ тепер базується виключно на викидах CO₂ транспортного засобу на кілометр, з класифікаціями від «A» (нульові викиди) до «G» (викиди понад 176 г/км), незалежно від ваги автомобіля (див. інфографіку). Відображення витрат CO₂ : етикетки автомобіля повинні відображати оцінку витрат CO₂ за 10-річний період, припускаючи річний пробіг 15 000 кілометрів. Ця оцінка ґрунтується на трьох потенційних варіантах ціни CO₂: низькому, середньому та високому.

: етикетки автомобіля повинні відображати оцінку витрат CO₂ за 10-річний період, припускаючи річний пробіг 15 000 кілометрів. Ця оцінка ґрунтується на трьох потенційних варіантах ціни CO₂: низькому, середньому та високому. Окремі ярлики для різних типів транспортних засобів: існує п’ять різних дизайнів ярликів для автомобілів, які відповідають трансмісії та типу пального автомобіля, включно з ДВЗ, електродвигунами, приводами на паливних елементах і гібридами групи PHEV. Це допоможе споживачам легко порівнювати транспортні засоби на основі їхнього впливу на навколишнє середовище та експлуатаційних витрат.

існує п’ять різних дизайнів ярликів для автомобілів, які відповідають трансмісії та типу пального автомобіля, включно з ДВЗ, електродвигунами, приводами на паливних елементах і гібридами групи PHEV. Це допоможе споживачам легко порівнювати транспортні засоби на основі їхнього впливу на навколишнє середовище та експлуатаційних витрат. Окремі вимоги до підзарядних (PHEV) гібридів: для таких ТЗ етикетка автомобіля повинна вказувати як зважене змішане споживання/викиди, так і з розрядженою батареєю (тобто при їзді виключно з використанням ДВЗ). Слід відображати два класи CO₂, які відповідатимуть реальним варіантам експлуатації таких авто.

для таких ТЗ етикетка автомобіля повинна вказувати як зважене змішане споживання/викиди, так і з розрядженою батареєю (тобто при їзді виключно з використанням ДВЗ). Слід відображати два класи CO₂, які відповідатимуть реальним варіантам експлуатації таких авто. Запас ходу: для електричних (EV) і гібридних автомобілів (PHEV) WLTP надає більш реалістичні оцінки запасу ходу. Це особливо важливо для потенційних покупців електромобілів, яких хвилює проблема запасу ходу, оскільки вони отримають надійну оцінку того, яку відстань автомобіль може проїхати на одному заряді.

Приклад ярлика WLTP

Що це може змінити для українського авторинку?

Усім водіям відомо, що «табличні» (тобто заявлені виробником) та реальні витрати пального (або максимальний запас ходу на електромобілі) часто сильно відрізняються. При чому заводські дані зазвичай більш оптимістичні, ніж ті, які отримуємо під час фактичної експлуатації того чи іншого автомобіля в реальних умовах.

Запровадження на найбільшому автомобільному ринку Європи, тобто у Німеччині, нових правил щодо випробування та маркування автомобілів за єдиним стандартом WLTP дозволить споживачам нових, а згодом і вживаних автомобілів, отримувати більш правдоподібну інформацію про те, які витрати чекають на них при купівлі тієї чи іншої моделі, або навіть її конфігурації.

Оскільки умови випробувань були істотно удосконалені, як для машин з ДВЗ, так і для електромобілів, почнеться накопичення інформації в різних базах даних про авто, які зараз продаються новими, однак згодом потраплять на вторинні ринки. В тому числі й в Україну.