Новый Audi RS6 e-tron: что о нем известно

Новинка будет основана на базе нового A6 e-tron и станет электрической альтернативой традиционному RS6 с двигателем внутреннего сгорания, который по новой классификации моделей Audi будет называться RS7.

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На основе шпионских изображений, художники Carscoops решили создать собственное представление будущего дизайна седана. Они придали модели решетку радиатора Audi "Singleframe", мускулистый бампер со сложными вентиляционными отверстиями и раздельной оптикой.

Кроме этого, электромобиль получил большие легкосплавные диски, красные тормозные суппорты, большие аэродинамические элементы с массивным диффузором и светодиодной сплошной полосой соединяющей заднюю оптику.

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Фотографий интерьера до сих пор не было. Вероятно, Audi может предоставить новой модели салон, подобный Q6 e-tron. Рендерная версия Carscoops имеет 11,9-дюймовый экран цифровой панели приборов и 14,5-дюймовым центральный экран мультимедиа с дополнительным 10,9-дюймовым экраном для пассажира.

Вероятно, реальная модель также будет иметь проекционный дисплей, а также спортивные детали, такие как уникальный руль, ковшеобразные сиденья и красную отделку на панелях.

Известно, что электромобиль будет основана платформе Premium Platform (PPE) Volkswagen Group, которую использует Porsche Macan. Она поддерживает установку спортивной пневматической подвески, а потому, скорее всего, новая модель ее также получит.

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По слухам, RS6 e-tron будет иметь мощность в 805 л.с. и полный привод и будет конкурировать BMW M5 PHEV и Mercedes-AMG EQE. Ожидается, что презентация и старт продаж запланированы на вторую половину этого года.