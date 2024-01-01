Новий Audi RS6 e-tron: що про нього відомо ще до прем'єри

Новинка буде заснована на базі нового A6 e-tron й стане електричною альтернативою традиційному RS6 з двигуном внутрішнього згорання, який за новою класифікацією моделей Audi матиме назву RS7.

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На основі шпигунських зображень художники Carscoops вирішили створити власне уявлення майбутнього дизайну седана. Вони надали моделі решітку радіатора Audi «Singleframe», мускулистий бампер зі складними вентиляційними отворами та роздільною оптикою.

Окрім цього, електромобіль отримав великі легкосплавні диски, червоні гальмівні супорти, великі аеродинамічні елементи з масивним дифузором та світлодіодною суцільною смугою що з’єднує задню оптику.

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Фотографій інтер’єру досі не було. Ймовірно, Audi може надати новій моделі салон, подібний до Q6 e-tron. Рендерна версія Carscoops має 11,9-дюймовий екран цифрової панелі приладів та 14,5-дюймовим центральний екран мультимедіа з додатковим 10,9-дюймовим екраном для пасажира.

Ймовірно, реальна модель також матиме проєкційний дисплей, а також спортивні деталі, такі як унікальне кермо, ківшеподібні сидіння та червону обробку на панелях.

Відомо, що електромобіль буде заснована платформі Premium Platform (PPE) Volkswagen Group, яку використовує Porsche Macan. Вона підтримує встановлення спортивної пневматичної підвіски, а тому, скоріш за все, нова модель її також отримає.

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За чутками, RS6 e-tron матиме потужність в 805 к.с. та повний привід й конкуруватиме BMW M5 PHEV та Mercedes-AMG EQE. Очікується, що презентація та старт продажів заплановані на другу половину цього року.