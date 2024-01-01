Эксклюзивный BMW Skytop заметили без камуфляжа: что это за машина

BMW Skytop представили в прошлом году в качестве концепта на автосалоне Villa d'Easte. Теперь появились шпионские изображения полностью неприкрытого прототипа, а это значит, что полная презентация должна быть не за горами.

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Однако, как пишет Carscoops, похоже, что BMW работала над Skytop задолго до того, как мы узнали о модели, и, вероятно, уже провела опрос своих самых богатых клиентов, чтобы изучить их заинтересованность. Вероятно, из-за этого BMW смогла объявить очень быстро после дебюта, что все 50 запланированных единиц были проданы, несмотря на стоимость машины в полмиллиона долларов.

Skytop основан на BMW 8 Series, но отличается уникальным кузовом, собираемым вручную. В результате получился автомобиль с самобытной внешностью, хотя она нравится не всем из-за изогнутого капота и фар с тонкими светодиодами. В то же время задняя часть выглядит слишком раздутой.

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Интерьер будет отличаться лишь незначительными деталями отделки от стандартной 8-й серии, тогда как силовой агрегат оставили нетронутым. 4,4-литровый V8 M8 Competition выдает здоровые 625 л.с. и должен разгонять Skytop до 100 км/ч чуть более чем за 3 секунды.