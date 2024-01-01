Ексклюзивний BMW Skytop помітили без камуфляжу: що це за авто

BMW Skytop представили минулого року в якості концепту на автосалоні Villa d’Easte. Тепер з’явились шпигунські зображення повністю неприхованого прототипу, а це означає, що повна презентація має бути не за горами.

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Однак, як пише Carscoops, схоже, що BMW працювала над Skytop задовго до того, як ми дізналися про модель, і, ймовірно, вже провела опитування своїх найбагатших клієнтів, щоб вивчити їх зацікавленість. Ймовірно, через це BMW змогла оголосити дуже швидко після дебюту, що всі 50 запланованих одиниць були продані, попри вартість автівки в пів мільйона доларів.

Skytop заснований на BMW 8 Series, але відрізняється унікальним кузовом, що збирається вручну. В результаті вийшов автомобіль з самобутньою зовнішністю, хоча вона подобається не всім через вигнутий капот та фари з тонкими світлодіодами. Водночас задня частина виглядає занадто роздутою.

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Інтер'єр відрізнятиметься лише незначними деталями оздоблення від стандартної 8-ї серії, тоді як силовий агрегат залишили недоторканим. 4,4-літровий V8 M8 Competition видає здорові 625 к.с. і має розганяти Skytop до 100 км/год трохи більше ніж за 3 секунди.