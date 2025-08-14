Новый Chevrolet Bolt впервые заметили без камуфляжа

ФОТО: Carscoops|
Прототип нового Chevrolet Bolt
Как пишет Carscoops, недавно Chevrolet начала тизерную кампанию для Bolt 2027 года, но особого повода для восторга нет, поскольку это, по сути, обновленная версия предыдущего Bolt EUV – модель мгновенно узнается в профиль.
Хотя электромобиль получил новую переднюю часть с другим воздухозаборником и фарами, другие детали, за исключением задних фонарей и бампера, выглядят знакомо. Хотя, вполне возможно, инженеры внесут изменения вскоре, в частности, добавят новые колесные диски и новую отделку кузова.
Сравнение прототипа нового Chevrolet Bolt с Chevrolet Bolt EUV 2023 года
Bolt будет построен на платформе BEV2 и оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторами, которые сначала поставляются от CATL. General Motors описала это решение как “двухлетнюю временную меру”, пока производство батарей в США налаживается.
Технические характеристики будут объявлены позже, но Bolt EUV 2023 года имел аккумуляторную батарею емкостью 65 кВт-ч, которая питала электродвигатель на передней оси мощностью 149 кВт (203 л.с.) и 360 Нм крутящего момента. Такая конфигурация позволила модели иметь запас хода, оцененный EPA, в 398 км.
Chevrolet заявила, что Bolt станет их самым доступным электромобилем, а это означает, что он займет место ниже популярного Equinox EV в модельном ряду бренда. Цена кроссовера начинается от 33 600 долларов, поэтому, ожидается, что новый Bolt будет иметь стоимость около $25 000.