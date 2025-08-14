Новий Chevrolet Bolt вперше помітили без камуфляжу

Як пише Carscoops, нещодавно Chevrolet розпочала тизерну кампанію для Bolt 2027 року, але особливого приводу для захоплення немає, оскільки це, по суті, оновлена версія попереднього Bolt EUV – модель миттєво впізнається у профіль.

Хоча електромобіль отримав нову передню частину з інакшим повітрозабірником та фарами, інші деталі, за винятком задніх ліхтарів та бампера, виглядають знайомо. Хоча, цілком можливо, інженери внесуть зміни незабаром, зокрема, додадуть нові колісні диски та нове оздоблення кузова.

Порівняння прототипу нового Chevrolet Bolt з Chevrolet Bolt EUV 2023 року

Bolt буде побудований на платформі BEV2 та оснащений літій-залізо-фосфатними акумуляторами, які спочатку постачаються від CATL. General Motors описала це рішення як “дворічний тимчасовий захід”, допоки виробництво батарей в США налагоджується.

Технічні характеристики будуть оголошені згодом, але Bolt EUV 2023 року мав акумуляторну батарею ємністю 65 кВт-год, яка живила електродвигун на передній осі потужністю 149 кВт (203 к.с.) та 360 Нм крутного моменту. Така конфігурація дозволила моделі мати запас ходу, оцінений EPA, у 398 км.

Chevrolet заявила, що Bolt стане їхнім найдоступнішим електромобілем, а це означає, що він займе місце нижче популярного Equinox EV в модельному ряду бренду. Ціна кросовера починається від 33 600 доларів, тож, очікується, що новий Bolt матиме вартість близько $25 000.