Хотя по размерам Chevrolet Trax 2024 больше своего предшественника, он обойдется всего от 21 500 долларов США.

Несмотря на обозначение модельного года, Chevrolet Trax 2024 поступит в продажу в США весной 2023 года. Цены начинаются от 21495 долларов США.

Предыдущие версии Chevrolet Trax присутствовали на рынке Украины под названием Tracker, ведь "американское" название неблагозвучно для нашего языка. Впрочем, это не останавливало дельцов, привозивших поврежденные Chevrolet Trax с американских страховых аукционов. В дополнение, предыдущая версия Tracker будет выпускаться на заводе в Узбекистане, и не исключено, что попадет оттуда в Украину.

Trax 2024 перенимает стилистику от текущего Blazer. Ходовые огни вдоль края капота и большое трапециевидное отверстие в нижней панели являются наиболее заметными особенностями. Однако эта модель имеет разделенные фары, которые размещают основные лампы по углам.

Также интересно как выглядит Chevrolet Blazer.

Chevy предлагает новый Trax в пяти комплектациях: LS, 1RS, LT, 2RS и Activ. Версии RS имеют обновленную решетку радиатора и другую отделку кузова. Activ получил акценты с титаново-хромированным покрытием и искусственной задней защитой.

Chevy позиционирует новый Trax для клиентов, которым нужна практичность компактного автомобиля и полезность внедорожника. Он имеет общие компоненты с имеющимся Trailblazer, но больше этого кроссовера. Колесная база Trax теперь составляет 2,7 метра против 2,66 м у Trailblazer. Общая длина составляет 4,54 м по сравнению с 4,41 м для Trailblazer.

Trax 2024 выпускается исключительно с 1,2-литровым рядным трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающим 137 лошадиных сил (102 киловатт) и крутящий момент 220 Нм. Шестиступенчатый автомат приводит в движение передние колеса. Полный повод отсутствует.

Trax 2024 получил много стандартных технологий. Версии LS и 1RS имеют экран информационно развлекательной системы с диагональю 8,0 дюйма. LT, 2RS и Activ обновляют это до 11-дюймового дисплея. Высшие комплектации имеют такие функции как подогрев сидений, дистанционный запуск, беспроводная зарядка телефона и автоматический климат-контроль. Все модели имеют активное шумоподавление.

Стандартный набор технологий безопасности включает автоматическое экстренное торможение, торможение перед пешеходами, систему поддержки полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, автоматический дальний свет и индикатор расстояния. Дополнительные обновления включают в себя адаптивный круиз-контроль, предупреждение об изменении полосы движения с мониторингом слепых зон, предупреждение о поперечном движении сзади и систему помощи при парковке сзади.