Хоча за розмірами Chevrolet Trax 2024 більший за свого попередника, він коштуватиме всього від 21 500 доларів США.

Незважаючи на позначення модельного року, Chevrolet Trax 2024 надійде в продаж у США навесні 2023 року. Ціни починаються від 21 495 доларів США.

Попередні версії Chevrolet Trax були присутні на ринку України під назвою Tracker, адже “американська” назва неблагозвучна для нашої мови. Втім, це не зупиняло ділків, які привозили пошкоджені Chevrolet Trax з американських страхових аукціонів. На додаток, попередня версія Tracker буде випускатись за заводі в Узбекистані, і не виключено, що потрапить звідти в Україну.

Trax 2024 року переймає стилістику від поточного Blazer. Ходові вогні вздовж краю капота та великий трапецієподібний отвір у нижній панелі є найбільш помітними особливостями. Однак ця модель має розділені фари, які розташовують основні лампи по кутах.

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Chevy пропонує новий Trax у п’яти комплектаціях: LS, 1RS, LT, 2RS та Activ. Версії RS мають оновлену решітку радіатора та інше оздоблення кузова. Activ отримав акценти з титаново-хромованим покриттям і штучним заднім захистом.

Chevy позиціонує новий Trax для клієнтів, яким потрібна «практичність компактного автомобіля та корисність позашляховика». Він має спільні компоненти з наявним Trailblazer, але більший за цей кросовер. Колісна база Trax тепер становитm 2,7 метрb проти 2,66 м у Trailblazer. Загальна довжина становить 4,54 м у порівнянні з 4,41 м для Trailblazer.

Trax 2024 випускається виключно з 1,2-літровим рядним трициліндровим двигуном з турбонаддувом, який розвиває 137 кінських сил (102 кіловати) і крутний момент 220 Нм. Шестиступінчастий автомат приводить в рух передні колеса. Повний привід відсутній.

Trax 2024 року отримав багато стандартних технологій. Версії LS і 1RS мають екран інформаційно-розважальної системи з діагоналлю 8,0 дюйма. LT, 2RS і Activ оновлюють це до 11-дюймового дисплея. Вищі комплектації мають такі функції, як підігрів сидінь, дистанційний запуск, бездротова зарядка телефону та автоматичний клімат-контроль. Всі моделі мають активне шумозаглушення.

Стандартний набір технологій безпеки включає автоматичне екстрене гальмування, гальмування перед пішоходами, систему підтримки смуги руху, попередження про лобове зіткнення, автоматичне дальнє світло та індикатор відстані. Додаткові оновлення включають адаптивний круїз-контроль, попередження про зміну смуги руху з моніторингом сліпих зон, попередження про поперечний рух позаду та систему допомоги при паркуванні ззаду.