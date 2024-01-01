Новый DeLorean Alpha 5 совсем не похож на оригинал

Как пишет Carscoops, полностью электрический DeLorean Alpha5 создавался долгое время и наконец-то приближается к производству. Однако, потенциальным клиентам придется пройти через несколько препятствий, в частности приобрести невзаимозаменяемый токен (NFT) за 2500 долларов, чтобы сделать предварительный заказ.

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Важно то, что Alpha5 изготавливается компанией под названием DeLorean Motor Company, которая, как ни странно, не имеет абсолютно никакого отношения к оригинальной компании, которая создала DMC-12. На самом деле она возникла из бизнеса DeLorean по производству запчастей и обслуживания. Поэтому, новый автопроизводитель не имеет истории разработки и производства автомобилей.

Компания ввела странную систему бронирования для Alpha5, которая будет ограничена только 4000 единицами. DeLorean запустила онлайн-платформу, где клиенты, что приобрели токен, получат “NFT-слот для сборки”, который впоследствии будет назначен случайному номеру шасси.

Для понимания, приобрести NFT-слот можно только через цифровой Slush, с помощью криптовалют DMC или USDC, основанных на блокчейне Sui. Впоследствии покупатели смогут перепродать токен на платформе автопроизводителя. Сейчас приобретено только шесть таких цифровых резерваций.

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Что касается самого автомобиля, похоже, он до сих пор находится в разработке. Окончательные цены и характеристики модели до сих пор не объявлены. Три года назад компания лишь показала стендовый прототип и заявила, что Alpha5 будет оснащен двумя электродвигателями, что позволит ему разгоняться до 96 км/ч за 2,99 секунды. DeLorean также обещала запас хода 483 км и аккумулятор емкостью 100 кВт-ч.