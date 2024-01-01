Новий DeLorean Alpha 5 зовсім не схожий на оригінал

Як пише Carscoops, повністю електричний DeLorean Alpha5 створювався довгий час і нарешті наближається до виробництва. Однак, потенційним клієнтам доведеться пройти через кілька перешкод, зокрема придбати невзаємозамінний токен (NFT) за 2500 доларів, аби зробити попереднє замовлення.

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Важливим є те, що Alpha5 виготовляється компанією під назвою DeLorean Motor Company, яка, як не дивно, не має абсолютно жодного стосунку до оригінальної компанії, яка створила DMC-12. Насправді вона виникла з бізнесу DeLorean з виробництва запчастин та обслуговування. Тож, новий автовиробник не має історії розробки та виробництва автомобілів.

Компанія запровадила дивну систему бронювання для Alpha5, яка буде обмежена лише 4000 одиницями. DeLorean запустила онлайн-платформу, де клієнти, що придбали токен, отримають “NFT-слот для збірки”, який згодом буде призначений випадковому номеру шасі.

Для розуміння, придбати NFT-слот можна лише через цифровий Slush, за допомогою криптовалют DMC або USDC, заснованих на блокчейні Sui. Згодом покупці зможуть перепродати токен на платформі автовиробника. Наразі придбано лише шість таких цифрових резервацій.

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Що стосується самого автомобіля, схоже, він досі перебуває в розробці. Остаточні ціни та характеристики моделі досі не оголошені. Три роки тому компанія лише показала стендовий прототип й заявила, що Alpha5 буде оснащений двома електродвигунами, що дозволить йому розганятися до 96 км/год за 2,99 секунди. DeLorean також обіцяла запас ходу 483 км та акумулятор ємністю 100 кВт-год.