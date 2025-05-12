Новый доступный электромобиль BYD e7 вскоре поступит в продажу

Как пишет Electrek, компания BYD не обнародовала характеристик модели, однако первые экземпляры BYD e7 начали поступать в дилерские центры в Китае. Это означает, что полноценный запуск продаж модели состоится уже в скором времени.

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Внешность седана подобна Sealion 07, но он имеет традиционные дверные ручки. Эта деталь отличает его от других моделей бренда. BYD e7 также получил разделенные фары и задние фонари вместо популярной светодиодной панели на всю длину.

В салоне доминирует 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы по центру, трехспицевый руль и маленькая цифровая панель приборов. Кроме того, также есть отделение для смартфона с беспроводной зарядкой.

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Новый BYD e7 является представителем доступной линейки бренда, которая сейчас состоит только из хэтчбека e2, предназначенная для молодых покупателей и различных служебных автопарков. Седан имеет длину в 4780 мм, ширину 1900 мм и высоту 1515 мм, что примерно соответствует размеру Tesla Model 3. Ожидается, что стоимость новинки в Китае составит 100 000 юаней, или около $13 800.