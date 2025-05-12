Новий доступний електромобіль BYD e7 незабаром надійде у продаж

Як пише Electrek, компанія BYD не оприлюднила характеристик моделі, проте перші екземпляри BYD e7 почали надходити до дилерських центрів в Китаї. Це означає, що повноцінний запуск продажів моделі відбудеться вже незабаром.

Читайте також: BYD змінює тактику й пропонуватиме більше плагін-гібридів в Європі

Зовнішність седана подібна до Sealion 07, але він має традиційні дверні ручки. Ця деталь відрізняє його від інших моделей бренду. BYD e7 також отримав розділені фари та задні ліхтарі замість популярної світлодіодної панелі на всю довжину.

В салоні домінує 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи по центру, триспицеве кермо та маленька цифрова панель приладів. Крім того, також є відділення для смартфону з бездротовою зарядкою.

Також цікаво: BYD каже, що новий Denza Z9 GT у десять разів кращий за конкурентів

Новий BYD e7 є представником доступної лінійки бренду, яка наразі складається лише з хетчбека e2, що призначена для молодих покупців та різноманітних службових автопарків. Седан має довжину в 4780 мм, ширину 1900 мм і висоту 1515 мм, що приблизно відповідає розміру Tesla Model 3. Очікується, що вартість новинки в Китаї становитиме 100 000 юанів, або близько $13 800.