Новый Duster получил версию Dakar

Кроссовер получил специальную ливрею и перечень уникальных аксессуаров и существует большая вероятность, что он будет служить идеей для будущих лимитированных версии модели. Как сообщает Carscoops, в целом автомобиль несколько напоминает прототип Dacia Sandrider, который примет участие в Дакаре 2025 года.

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Среди особенностей специальной модели – водонепроницаемый мешок на крыше с грузовым отсеком и лопатой. В салоне есть крепления для аксессуаров YouClip, включая крючки для сумок и держатели для смартфонов, планшетов и напитков. На этом список модификаций завершается, хотя другой комплект колес или поднятая подвеска могли бы сделать внедорожник еще круче.

Специальное издание было основано на базе Dacia Duster 1.2 TCe 130 4×4 и не содержит никаких механических обновлений. Мягкий гибридный 1,2-литровый силовой агрегат генерирует 130 лошадиных сил и работает исключительно в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В то время как большинство комплектаций Duster является переднеприводными, эта версия оснащена электронной системой полного привода.

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Несмотря на то, что Dacia является новичком в Дакаре, компания нацелена на победу в ралли. Заявкой румынского автопроизводителя руководит Prodrive, а за рулем болида Sandrider будут легенда WRC Себастьен Леб и пятикратный победитель Дакара Нассер Аль-Аттия.