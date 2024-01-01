Новий Duster отримав версію Dakar

Кросовер отримав спеціальну ліврею та перелік унікальних аксесуарів й існує велика ймовірність, що він слугуватиме ідеєю для майбутніх лімітованих версії моделі. Як повідомляє Carscoops, загалом автівка дещо нагадує прототип Dacia Sandrider, який візьме участь у Дакарі 2025 року.

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Серед особливостей спеціальної моделі – водонепроникний мішок на даху з вантажним відсіком та лопатою. В салоні є кріплення для аксесуарів YouClip, включаючи гачки для сумок і тримачі для смартфонів, планшетів і напоїв. На цьому список модифікацій завершується, хоча інший комплект коліс або піднята підвіска могли б зробити позашляховик ще крутішим.

Спеціальне видання було засноване на базі Dacia Duster 1.2 TCe 130 4×4 і не містить жодних механічних оновлень. М’який гібридний 1,2-літровий силовий агрегат генерує 130 кінських сил й працює виключно в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач. У той час як більшість комплектацій Duster є передньопривідними, ця версія оснащена електронною системою повного приводу.

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Попри те, що Dacia є новачком в Дакарі, компанія націлена на перемогу в ралі. Заявкою румунського автовиробника керує Prodrive, а за кермом боліду Sandrider будуть легенда WRC Себастьєн Леб і п’ятиразовий переможець Дакару Нассер Аль-Аттія.