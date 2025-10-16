Новый двигатель Scania Super 11 на семь процентов экономичнее

ФОТО: Scania|
Инновационный двигатель Super 11 уже можно заказывать у дилеров Scania в Украине.
По словам разработчиков, мотор на 85 кг легче. Это обеспечивает до 7% более низкий расход топлива, относительно предыдущего 9-литрового двигателя Scania. Оптимизированный вес и компактная конструкция – увеличивают грузоподъемность.
В трех версиях мощности
Украинские перевозчики при актуальной потребности в замене мотора получат возможность увеличивать полезную нагрузку без компромиссов в производительности, надежности или экономичности.
Читайте также Scania R series получит новое лицо
Super 11 доступен для заказа в трех вариантах мощности – 350, 390 и 430 л.с., соответствует стандартам Euro 4, 5 и 6 и имеет 85% общих компонентов с проверенным двигателем Super 13.
"Двигатель Scania Super 11 создан для тех, кто считает стоимость владения транспортом. Благодаря ряду инноваций – он помогает уменьшить расходы на топливо и обеспечивает исключительную производительность в ежедневной работе", – отмечает коммерческий директор по продажам техники в Scania Украина Андрей Курило.
Интервалы технического обслуживания Super 11 могут быть длиннее до 30% по сравнению с 9-литровыми двигателями Scania. Фото: Scania
Широкий спектр применений + инновации
Компактный, легкий и мощный Super 11 разработан для широкого круга транспортных операций и больше всего подходит для украинских компаний, работающих в таких сферах региональных перевозок, дистрибуции и логистики, городских и коммунальных служб, строительства, агробизнеса.
Читайте также Scania предлагает на выбор обычную или бронированную кабину
Super 11 усилен рядом инноваций, которые обеспечивают исключительную производительность и существенную экономию топлива:
- система фазорегулятора для оптимального управления двигателем и системой доочистки;
- новое программное обеспечение и балансировочные валы для снижения вибраций и лучшего комфорта вождения;
- моторный тормоз с регулируемым клапаном Variable Valve Brake (VVB), обеспечивающий дополнительную тормозную мощность до 344 кВт;
Для дальнего плеча перевозок
Двигатель идеально подходит для перевозок на длинные расстояния и региональных перевозок, когда есть ограничения по массе автомобиля и необходимо перевозить легкие грузы с наилучшей эффективностью.