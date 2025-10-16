Новый двигатель Scania Super 11 на семь процентов экономичнее

По словам разработчиков, мотор на 85 кг легче. Это обеспечивает до 7% более низкий расход топлива, относительно предыдущего 9-литрового двигателя Scania. Оптимизированный вес и компактная конструкция – увеличивают грузоподъемность.



В трех версиях мощности

Украинские перевозчики при актуальной потребности в замене мотора получат возможность увеличивать полезную нагрузку без компромиссов в производительности, надежности или экономичности.

Super 11 доступен для заказа в трех вариантах мощности – 350, 390 и 430 л.с., соответствует стандартам Euro 4, 5 и 6 и имеет 85% общих компонентов с проверенным двигателем Super 13.

"Двигатель Scania Super 11 создан для тех, кто считает стоимость владения транспортом. Благодаря ряду инноваций – он помогает уменьшить расходы на топливо и обеспечивает исключительную производительность в ежедневной работе", – отмечает коммерческий директор по продажам техники в Scania Украина Андрей Курило.

Интервалы технического обслуживания Super 11 могут быть длиннее до 30% по сравнению с 9-литровыми двигателями Scania. Фото: Scania

Широкий спектр применений + инновации

Компактный, легкий и мощный Super 11 разработан для широкого круга транспортных операций и больше всего подходит для украинских компаний, работающих в таких сферах региональных перевозок, дистрибуции и логистики, городских и коммунальных служб, строительства, агробизнеса.

Super 11 усилен рядом инноваций, которые обеспечивают исключительную производительность и существенную экономию топлива:

система фазорегулятора для оптимального управления двигателем и системой доочистки;

новое программное обеспечение и балансировочные валы для снижения вибраций и лучшего комфорта вождения;

моторный тормоз с регулируемым клапаном Variable Valve Brake (VVB), обеспечивающий дополнительную тормозную мощность до 344 кВт;

Для дальнего плеча перевозок

Двигатель идеально подходит для перевозок на длинные расстояния и региональных перевозок, когда есть ограничения по массе автомобиля и необходимо перевозить легкие грузы с наилучшей эффективностью.