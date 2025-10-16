Новий двигун Scania Super 11 на сім відсотків економніший

За словами розробників, мотор на 85 кг легший. Це забезпечує до 7% нижчу витрату пального, відносно попереднього 9-літрового двигуна Scania. Оптимізована вага та компактна конструкція – збільшують вантажність.



У трьох версіях потужності

Українські перевізники при актуальній потребі в заміні мотора отримають можливість збільшувати корисне навантаження без компромісів у продуктивності, надійності чи економічності.

Super 11 доступний для замовлення у трьох варіантах потужності – 350, 390 та 430 к.с., відповідає стандартам Euro 4, 5 і 6 та має 85% спільних компонентів із перевіреним двигуном Super 13.

"Двигун Scania Super 11 створений для тих, хто рахує вартість володіння транспортом. Завдяки низці інновацій – він допомагає зменшити витрати на паливо та забезпечує виняткову продуктивність у щоденній роботі", – зазначає комерційний директор з продажу техніки в Scania Україна Андрій Курило.

Інтервали технічного обслуговування Super 11 можуть бути довші до 30% у порівнянні з 9-літровими двигунами Scania. Фото: Scania

Широкий спектр застосувань + інновації

Компактний, легкий і потужний Super 11 розроблений для широкого кола транспортних операцій і найбільше підходить для українських компаній, що працюють у таких сферах регіональних перевезень, дистрибуції та логістики, міських та комунальних служб, будівництва, агробізнесу.

Super 11 посилений низкою інновацій, які забезпечують виняткову продуктивність та суттєву економію палива:

система фазорегулятора для оптимального керування двигуном і системою доочищення;

нове програмне забезпечення й балансувальні вали для зниження вібрацій та кращого комфорту водіння;

моторне гальмо з регульованим клапаном Variable Valve Brake (VVB), що забезпечує додаткову гальмівну потужність до 344 кВт;

Для далекого плеча перевезень

Двигун ідеально підходить для перевезень на довгі відстані та регіональних перевезень, коли є обмеження щодо маси автомобіля та необхідно перевозити легші вантажі з найкращою ефективністю.