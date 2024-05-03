Ferrari остается верным себе и не идет на поводке у зеленых. В нынешних реалиях выпуск нового авто с традиционным атмосферным 6,5-литровый V-12 является очень смелым шагом.

Ferrari является уникальной в том, как она сочетает традиции и передовые технологии. Это, пожалуй, нигде не является более очевидным, чем в новейшем автомобиле с V-12.

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6,5-литровый агрегат с углом развала 65 градусов является последней эволюцией двигателя Ferrari F140 V-12, который впервые использовался в Enzo два десятилетия назад. Здесь он развивает 819 лошадиных сил при 9250 об/мин и 678 Нм крутящего момента при 7250 об/мин, а красная линия установлена на тахометре 9500 об/мин. Также нет гибридной помощи - Ferrari удалось выполнить все соответствующие стандарты выбросов, не полагаясь на электрификацию.

Он в целом похож на двигатель 812 Competizione, укомплектован титановыми шатунами и газораспределительным механизмом, который отказывается от типичных гидравлических подъемников для жесткой системы с роликовыми пальцами. Однако уникальной является система под названием "Формирование крутящего момента", которая использует электронику для изменения кривой крутящего момента на третьей и четвертой передачах.

В паре с двигателем работает восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, установленная сзади, которая обещает на 30 процентов быстрее переключения передач, чем трансмиссия 812. Учитывая, что 812 был одним из самых быстрых автомобилей на дороге, мы можем только представить, что новый будет значительно быстрее.

Переход на более высокие 21-дюймовые шины эффективно сокращает передаточное число на 5,0 процентов, способствуя лучшему ускорению. Ferrari указывает, что время разгона до сотни составляет 2,9 секунды, а время до 200 менее 7,9 секунд. Spider немного медленнее, время ускорения составляет 2,95 секунды и 8,2 секунды соответственно. Максимальная скорость для обоих выше 340 км/ч.

С точки зрения размера, новичок немного больше 812 Superfast, хотя колесная база на дюйм короче. Дизайн подобен тому, что мы видели у Roma, с большим количеством технических деталей. Черная панель перед капотом и между фарами отсылает к панели из оргстекла, которая была на ранних образцах 365 GTB/4 Daytona. Действительно, все дело в стиле Daytona.

Внутри вы получите уже традиционный руль Ferrari, украшенный элементами управления, но, в отличие от многих новых моделей бренда, здесь есть центральный дисплей информационно-развлекательной системы. В остальном салон не очень отличается от того, что мы видели в Purosangue, за исключением задних сидений.

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Как и ожидалось, новинка получает все новейшие ультрасовершенные системы контроля шасси Ferrari, включая Side Slip Control 8, который предназначен для более быстрой оценки уровня сцепления шин. Существует также умная независимая система рулевого управления четырьмя колесами, которая может управлять задними шинами в противоположных направлениях друг от друга. Как упоминалось ранее, размеры колес увеличены с 20 до 21 дюйма с 275/35ZR21 спереди и 315/35ZR21 сзади. На выбор покупателей есть шины Michelin Pilot Sport S 5 или Goodyear Eagle F1 Supersport.

Как и ожидалось, этот V-12 Ferrari не будет дешевым. Он стоит 423 000 долларов (395 000 евро) за купе и 466 000 долларов (435 000 евро) за кабриолет. Мы также предполагаем, что 12Cilindri уже распродано на годы вперед. Ведь это, возможно последний V-12 от Ferrari.