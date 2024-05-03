Ferrari залишається вірним собі та не йде на поводку у зелених. У нинішніх реаліях випуск нового авто з традиційним атмосферним 6,5-літровий V-12 є дуже сміливим кроком.

Ferrari є унікальною в тому, як вона поєднує традиції та передові технології. Це, мабуть, ніде не є більш очевидним, ніж у новітньому автомобілі з V-12.

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6,5-літровий агрегат з кутом розвалу 65 градусів є останньою еволюцією двигуна Ferrari F140 V-12, який вперше використовувався в Enzo два десятиліття тому. Тут він розвиває 819 кінських сил при 9250 об/хв і 678 Нм крутного моменту при 7250 об/хв, а червона лінія встановлена на тахометрі 9500 об/хв. Також немає гібридної допомоги — Ferrari вдалося виконати всі відповідні стандарти викидів, не покладаючись на електрифікацію.

Він загалом схожий на двигун 812 Competizione, укомплектований титановими шатунами та газорозподільчим механізмом, який відмовляється від типових гідравлічних підйомників для жорсткої системи з роликовими пальцями. Однак унікальною є система під назвою «Формування крутного моменту», яка використовує електроніку для зміни кривої крутного моменту на третій і четвертій передачах.

У парі з двигуном працює восьмиступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням, встановлена ззаду, яка обіцяє на 30 відсотків швидше перемикання передач, ніж трансмісія 812. Враховуючи, що 812 був одним із найшвидших автомобілів на дорозі, ми можемо лише уявити, що новий буде значно швидшим.

Перехід на вищі 21-дюймові шини ефективно скорочує передавальне число на 5,0 відсотків, сприяючи кращому прискоренню. Ferrari вказує, що час розгону до сотні становить 2,9 секунди, а час до 200 менше 7,9 секунд. Spider трохи повільніший, час прискорення становить 2,95 секунди та 8,2 секунди відповідно. Максимальна швидкість для обох вище 340 км/год.

З точки зору розміру, новачок трохи більший за 812 Superfast, хоча колісна база на дюйм коротша. Дизайн подібний до того, що ми бачили у Roma, з більшою кількістю технічних деталей. Чорна панель перед капотом і між фарами відсилає до панелі з оргскла, яка була на ранніх зразках 365 GTB/4 Daytona. Дійсно, вся справа в стилі Daytona.

Усередині ви отримаєте вже традиційне кермо Ferrari, прикрашене елементами керування, але, на відміну від багатьох нових моделей бренду, тут є центральний дисплей інформаційно-розважальної системи. В іншому салон не дуже відрізняється від того, що ми бачили в Purosangue, за винятком задніх сидінь.

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Як і очікувалося, новинка отримує всі новітні ультрадосконалі системи контролю шасі Ferrari, включаючи Side Slip Control 8, який призначений для більш швидкої оцінки рівня зчеплення шин. Існує також розумна незалежна система рульового керування чотирма колесами, яка може керувати задніми шинами в протилежних напрямках одне від одного. Як згадувалося раніше, розміри коліс збільшено з 20 до 21 дюйма з 275/35ZR21 спереду та 315/35ZR21 ззаду. На вибір покупців є шини Michelin Pilot Sport S 5 або Goodyear Eagle F1 Supersport.

Як і очікувалося, цей V-12 Ferrari не буде дешевим. Він коштує 423 000 доларів (395 000 євро) за купе та 466 000 доларів (435 000 євро) за кабріолет. Ми також припускаємо, що 12Cilindri вже розпродано на роки вперед. Адже це, можливо останній V-12 від Ferrari.