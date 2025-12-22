Новый Ford Fiesta может вернуться, но уже как "француз"

Прошло более двух лет с момента, когда последний Ford Fiesta сошел с конвейера завода в Кельне. После семи поколений модель ушла с рынка без прямого преемника, а в Ford тогда прямо заявили: покупателям компактного авто стоит смотреть в сторону кроссовера Puma. Но, похоже, идея полностью отказаться от классического супергородского хэтчбека оказалась не такой уж и окончательной, считают в Autoevolution.

Fiesta после "смерти"

После снятия Fiesta с производства Ford активно зачищал европейскую линейку. С рынка ушли Ka+, EcoSport, Figo, а недавно было объявлено и о завершении жизненного цикла Focus. Стратегия очевидна - меньше моделей, больше кроссоверов и электромобилей.

Впрочем, сегмент B-класса остается одним из самых массовых в Европе. И хотя Puma формально заменила Fiesta, это все же другой тип автомобиля - дороже и менее "народный". Именно поэтому слухи о возвращении Fiesta в классическом формате выглядят вполне логично.

Немецкий путь: электрическая Fiesta на платформе VW

По одной из версий, следующая Fiesta может стать электромобилем и получить платформу MEB Entry от Volkswagen. Фактически речь идет о техническом "родственнике" будущего электрического Polo. Ориентировочная стартовая цена - до 25 тысяч евро, что хорошо вписывается в концепцию доступного городского электрокара.

С финансовой точки зрения такой шаг выглядит рационально. Общая платформа означает меньшие затраты на разработку и более быстрый выход на рынок. Но не всем нравится идея Fiesta с "чужими костями".

А если по-французски?

Именно здесь появляется альтернативный сценарий, который и стал основой для вирусных рендеров. Дизайнер Клебер Силва представил новый Ford Fiesta как... перелицованный Renault Clio.

На рендерах автомобиль получил полностью новую переднюю часть с фирменной стилистикой Ford. Выглядит внушительно и вполне "по-фордовски". А вот с кормой все значительно проще - она почти полностью повторяет Clio, за исключением фонарей и незначительных правок бампера. Колесные диски остались без изменений, как и салон, где разницу создает только логотип Ford на руле.

Фактически это классический ребейджинг в чистом виде - практика, которую автопром знает давно и хорошо.

Возможен ли такой сценарий на самом деле

Ford и Renault уже имеют опыт сотрудничества в коммерческом сегменте, так что теоретически подобный союз в B-классе не выглядит фантастикой. Для Ford это был бы бы быстрый и относительно недорогой способ вернуться в сегмент супергородских авто. Для Renault – дополнительные объемы производства.

Впрочем, пока все это - лишь дизайнерские фантазии и кулуарные разговоры. Никаких официальных подтверждений о возвращении Fiesta, тем более в виде "француза с американским логотипом", нет.

Но рынок намекает

Факт остается фактом: сегмент доступных компактных авто в Европе постепенно электрифицируется, но спрос на классический формат хэтчбека никуда не исчез. Если Ford решит вернуть Fiesta, то путь через совместные платформы или ребейджинг выглядит наиболее реалистичным.

Вопрос лишь в одном: готовы ли фанаты Fiesta принять ее в новой роли - без бензина, без "чисто фордовской" инженерии, зато с новым шансом на жизнь.