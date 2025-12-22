Новий Ford Fiesta може повернутися, але вже як "француз"

Минуло понад два роки з моменту, коли останній Ford Fiesta зійшов із конвеєра заводу в Кельні. Після семи поколінь модель пішла з ринку без прямого наступника, а в Ford тоді прямо заявили: покупцям компактного авто варто дивитися у бік кросовера Puma. Та, схоже, ідея повністю відмовитися від класичного суперміського хетчбека виявилася не такою вже й остаточною, вважають у Autoevolution.

Fiesta після «смерті»

Після зняття Fiesta з виробництва Ford активно зачищав європейську лінійку. З ринку пішли Ka+, EcoSport, Figo, а нещодавно було оголошено і про завершення життєвого циклу Focus. Стратегія очевидна — менше моделей, більше кросоверів та електромобілів.

Втім, сегмент B-класу залишається одним із наймасовіших у Європі. І хоча Puma формально замінила Fiesta, це все ж інший тип автомобіля — дорожчий і менш «народний». Саме тому чутки про повернення Fiesta у класичному форматі виглядають цілком логічно.

Німецький шлях: електрична Fiesta на платформі VW

За однією з версій, наступна Fiesta може стати електромобілем і отримати платформу MEB Entry від Volkswagen. Фактично йдеться про технічного «родича» майбутнього електричного Polo. Орієнтовна стартова ціна — до 25 тисяч євро, що добре вписується у концепцію доступного міського електрокара.

З фінансового погляду такий крок виглядає раціонально. Спільна платформа означає менші витрати на розробку і швидший вихід на ринок. Але не всім подобається ідея Fiesta з «чужими кістками».

А якщо по-французьки?

Саме тут з’являється альтернативний сценарій, який і став основою для вірусних рендерів. Дизайнер Клебер Сілва уявив новий Ford Fiesta як… перелицьований Renault Clio.

На рендерах автомобіль отримав повністю нову передню частину з фірмовою стилістикою Ford. Виглядає переконливо й цілком «по-фордівськи». А от із кормою все значно простіше — вона майже повністю повторює Clio, за винятком ліхтарів та незначних правок бампера. Колісні диски залишилися без змін, як і салон, де різницю створює лише логотип Ford на кермі.

Фактично це класичний ребейджинг у чистому вигляді — практика, яку автопром знає давно й добре.

Чи можливий такий сценарій насправді

Ford і Renault вже мають досвід співпраці в комерційному сегменті, тож теоретично подібний союз у B-класі не виглядає фантастикою. Для Ford це був би швидкий і відносно недорогий спосіб повернутися в сегмент суперміських авто. Для Renault — додаткові обсяги виробництва.

Втім, поки що все це — лише дизайнерські фантазії та кулуарні розмови. Жодних офіційних підтверджень щодо повернення Fiesta, тим більше у вигляді «француза з американським логотипом», немає.

Але ринок натякає

Факт залишається фактом: сегмент доступних компактних авто в Європі поступово електрифікується, але попит на класичний формат хетчбека нікуди не зник. Якщо Ford вирішить повернути Fiesta, то шлях через спільні платформи або ребейджинг виглядає найбільш реалістичним.

Питання лише в одному: чи готові фанати Fiesta прийняти її в новій ролі — без бензину, без «чисто фордівської» інженерії, зате з новим шансом на життя.