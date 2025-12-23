Новый хэтчбек Kia K4 получил чрезвычайно привлекательную цену

Как пишет Motor1, в США хэтчбек Kia K4 предлагается в трех комплектациях: EX, GT-Line и GT-Line Turbo. Базовая версия EX стоит от 26 085 долларов. Для сравнения, это всего на 500 долларов дороже седана K4 в версии EX. Комплектация GT-Line получила стоимость от 27 085 долларов, а топовая GT-Line Turbo почти не выходит за пределы 30 тысяч - от $29 985.

Также по теме: Kia вскоре представит собственного конкурента Volkswagen Golf в Европе

Два двигателя и разные коробки передач

Базовые версии хэтчбека оснащаются тем же агрегатом, что и седан: 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. и 179 Нм крутящего момента. Он работает в паре с вариатором (CVT).

Те, кто хочет классический “автомат”, вынуждены выбирать комплектации GT-Line или GT-Line Turbo, ведь они предлагают 1,6-литровый турбодвигатель на 190 л.с. и 264 Нм, который передает мощность на передние колеса через полноценную автоматическую коробку передач. Также эти комплектации имеют более спортивные настройки подвески.

Богатое оснащение уже “в базе”

Даже в стандартной комплектации пятидверный K4 выглядит очень внушительно. Уже в начальной версии он получает:

беспроводные Apple CarPlay и Android Auto,

подогрев передних сидений,

беспроводную зарядку для смартфона,

возможность OTA-обновлений,

16 систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и контроль слепых зон.

Среди опций - аудиосистема Harman Kardon и подогрев руля. Единственное, чего точно не будет, - механической коробки передач, и Kia не скрывает, что она не планируется вообще.

Также интересно: Kia представила новую генерацию кроссовера Seltos - "младшего брата" Sportage: фото, видео

Когда ждать у дилеров

Хэтчбек Kia K4 модельного года 2026 начнет поступать в дилерские центры в начале следующего года. Учитывая цену, оснащение и практичность, модель имеет все шансы стать одним из самых выгодных пятидверных автомобилей на американском рынке.