Новий хетчбек Kia K4 отримав надзвичайно привабливу ціну

Як пише Motor1, в США хетчбек Kia K4 пропонується у трьох комплектаціях: EX, GT-Line та GT-Line Turbo. Базова версія EX коштує від 26 085 доларів. Для порівняння, це лише на 500 доларів дорожче за седан K4 у версії EX. Комплектація GT-Line отримала вартість від 27 085 доларів, а топова GT-Line Turbo майже не виходить за межі 30 тисяч — від $29 985.

Два двигуни та різні коробки передач

Базові версії хетчбека оснащуються тим самим агрегатом, що й седан: 2,0-літровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 147 к.с. і 179 Нм крутного моменту. Він працює в парі з варіатором (CVT).

Ті, хто хоче класичний “автомат”, змушені обирати комплектації GT-Line або GT-Line Turbo, адже вони пропонують 1,6-літровий турбодвигун на 190 к.с. і 264 Нм, який передає потужність на передні колеса через повноцінну автоматичну коробку передач. Також ці комплектації мають більш спортивні налаштування підвіски.

Багате оснащення вже “в базі”

Навіть у стандартній комплектації п’ятидверний K4 виглядає дуже переконливо. Уже в початковій версії він отримує:

бездротові Apple CarPlay та Android Auto,

підігрів передніх сидінь,

бездротову зарядку для смартфона,

можливість OTA-оновлень,

16 систем допомоги водієві, включно з адаптивним круїз-контролем і контролем сліпих зон.

Серед опцій — аудіосистема Harman Kardon та підігрів керма. Єдине, чого точно не буде, — механічної коробки передач, і Kia не приховує, що вона не планується взагалі.

Коли чекати в дилерів

Хетчбек Kia K4 модельного року 2026 почне надходити до дилерських центрів на початку наступного року. З огляду на ціну, оснащення та практичність, модель має всі шанси стати одним із найвигідніших п’ятидверних автомобілів на американському ринку.