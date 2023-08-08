Хотя Hyundai уже показала новый дизайн Santa Fe 2024, мы все еще мало что знаем об этой модели. Мировая премьера кроссовера состоится в четверг, 10 августа, тогда мы узнаем больше о радикально обновленном Santa Fe.

Новый кроссовер Hyundai представляет собой большое отступление в своем дизайне по сравнению с моделью текущего поколения. Santa Fe следующего поколения выглядит «квадратно» с оригинальными мотивами H в блоках освещения.

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Опубликованные Hyundai раскрывающие дизайн фотографии дали подсказки о том, чего ожидать от цифровой мировой премьеры модели. Кроссовер имел значки "2.5T" и "HTRAC", что намекало на 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и полноприводную силовую установку, предложенную в новой модели.

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Текущее поколение Santa Fe доступно с 2,5-литровыми двигателями с турбонаддувом и без него. Hyundai также предлагает гибридные и гибридные версии, и мы ожидаем, что компания продолжит создавать автомобиль с разными силовыми агрегатами.

Недавние шпионские фотографии полностью раскрытого Santa Fe показали, что будет гибридная версия, подключаемая к электросети. Кроссовер также показал еще один важный намек: зарядный порт. На многочисленных шпионских фотографиях также видны разные дизайны отделки и разные размеры колес размером 18, 20 и 21 дюйм, которые будут прятаться под квадратными колесными арками.

В салоне Santa Fe 2024 использован новый стиль салона бренда. Перед водителем расположен большой экран для цифровой приборной панели, который подключен к экрану информационно-развлекательной системы по центру. Вентиляционные отверстия разделяют экран и различные элементы управления транспортным средством, системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и радио, а также беспроводные зарядные панели для телефона на центральной консоли.

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Мировая цифровая премьера Hyundai Santa Fe в 2024 году состоится в четверг, 10 августа. Мы не ожидаем узнать начальную цену во время большого открытия, которую Hyundai может не сообщить, пока мы не приблизимся к дате начала продаж новой модели.