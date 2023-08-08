Хоча Hyundai вже показала новий дизайн Santa Fe 2024 року, ми все ще мало що знаємо про цю модель. Світова прем'єра кросовера відбудеться в четвер, 10 серпня, тоді ми дізнаємося більше про радикально оновлений Santa Fe.

Новий кросовер Hyundai є великим відступом у своєму дизайні порівняно з моделлю поточного покоління. Santa Fe наступного покоління має «квадратний» вигляд з оригінальними мотивами H у блоках освітлення.

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Опубліковані Hyundai фотографії, що розкривають дизайн, дали підказки про те, чого очікувати від цифрової світової прем’єри моделі. Кросовер мав значки «2.5T» і «HTRAC», що натякало на 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом і повнопривідну силову установку, запропоновану в новій моделі.

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Поточне покоління Santa Fe доступне з 2,5-літровими двигунами з турбонаддувом і без нього. Hyundai також пропонує гібридні та гібридні версії, і ми очікуємо, що компанія продовжить створювати автомобіль із різними силовими агрегатами.

Нещодавні шпигунські фотографії повністю розкритого Santa Fe показали, що буде гібридна версія, що підключається до електромережі. Кросовер також показав ще один важливий натяк: зарядний порт. На численних шпигунських фотографіях також видно різні дизайни оздоблення та різні розміри коліс, розміром 18, 20 та 21 дюйм, які ховатимуться під квадратними колісними арками.

У салоні Santa Fe 2024 року використано новий стиль салону бренду. Перед водієм розташований великий екран для цифрової панелі приладів, який приєднаний до екрана інформаційно-розважальної системи по центру. Вентиляційні отвори відокремлюють екран і різні елементи керування транспортним засобом, системою опалення, вентиляції та кондиціонування повітря та радіо, а також бездротові зарядні панелі для телефону на центральній консолі.

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Світова цифрова прем’єра Hyundai Santa Fe 2024 року відбудеться у четвер, 10 серпня. Ми не очікуємо дізнатися початкову ціну під час великого відкриття, яку Hyundai може не повідомити, поки ми не наблизимося до дати початку продажу нової моделі.