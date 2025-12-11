Полиция Дубая получила тюнингованный Ferrari со странным дизайном: фото

Во время ралли 1000 Miglia Experience UAE 2025 Mansory презентовала особую версию Purosangue под названием Pugnator, созданную специально для дубайской полиции. И хотя официальная бело-зеленая ливрея хоть как-то смягчает агрессивные линии, сам тюнинг остается таким, что способен вызвать сердечный приступ у поклонников Ferrari, пишет Carscoops.

Читайте также: Полиция Дубая теперь будет ездить на Rolls-Royce Cullinan от Mansory

Переднюю часть переделали радикально: массивная решетка, новый бампер, кованый карбоновый сплиттер и вентиляционный капот полностью меняют характер автомобиля. Расширенные колесные арки, острые юбки и новые черные колеса с желтыми ободками добавляют еще больше “драмы”.

Но самый сильный удар по эстетике итальянской модели - это зад: статическое антикрыло, дополнительный спойлер, карбоновый диффузор и четыре причудливые выхлопные трубы в стиле старой Ferrari California. Зачем все это полиции - загадка.

Также интересно: Полиция Дубая имеет собственный Tesla Cybertruck: фото

У Дубая традиция: патрульные суперкары преимущественно служат для пиара, фотосессий с туристами и напоминания всем, что город живет на другом уровне. Будет ли этот Mansory Purosangue участвовать в преследованиях - вопрос открытый.