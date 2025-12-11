Поліція Дубая отримала тюнінгований Ferrari з дивним дизайном: фото

Під час ралі 1000 Miglia Experience UAE 2025 Mansory презентувала особливу версію Purosangue під назвою Pugnator, створену спеціально для дубайської поліції. І хоча офіційна біло-зелена ліврея хоч якось пом’якшує агресивні лінії, сам тюнінг залишається таким, що здатен викликати серцевий напад у шанувальників Ferrari, пише Carscoops.

Передню частину переробили радикально: масивна решітка, новий бампер, кований карбоновий спліттер та вентиляційний капот повністю змінюють характер автомобіля. Розширені колісні арки, гострі спідниці та нові чорні колеса з жовтими обідками додають ще більше “драми”.

Але найсильніший удар по естетиці італійської моделі — це зад: статичне антикрило, додатковий спойлер, карбоновий дифузор і чотири химерні вихлопні труби у стилі старої Ferrari California. Навіщо все це поліції — загадка.

У Дубая традиція: патрульні суперкари переважно служать для піару, фотосесій з туристами й нагадування всім, що місто живе на іншому рівні. Чи буде цей Mansory Purosangue брати участь у переслідуваннях — питання відкрите.