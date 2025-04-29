Новый электрический кроссовер оценили всего в $12 320

Как пишет CarNewsChina, модель построена на архитектуре Qantum Architecture 3 и может похвастаться характерной передней частью с фирменными для Dongfeng T-образными фарами. Nammi 06 – это городской электрический кроссовер, однако он имеет удивительно большое количество пластиковой защиты на кузове.

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Из других особенностей – скрытые дверные ручки и вертикальные блоки в задней части, соединённые световой полосой. При этом дверь багажника состоит из двух секций. Нижняя секция выдерживает нагрузку в 150 килограммов. Объем грузового отделения составляет 500 литров. Размеры Dongfeng Nammi 06 составляют 4306/1868/1645 мм с колесной базой 2715 мм.

В салоне автомобиля установлен 12,8-дюймовый центральный дисплей мультимедиа и 8,8-дюймовой цифровой панелью приборов водителя. Рычаг переключения передач расположен за двухспицевым овальным рулем. Перечень оснащения также включает беспроводную зарядку и аудиосистему с 6 динамиками. Флагманские версии даже имеют подогрев, вентиляцию и массаж сидений.

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Dongfeng Nammi 06 оснащен одним электродвигателем на передней оси с пиковой мощностью 135 кВт (181 л.с.). В базовой версии кроссовер имеет аккумулятор LFP емкостью 44,94 кВт-ч, что обеспечивает 401 км запаса хода с CLTC. Высшие комплектации также имеют LFP-батарею емкостью 51,87 кВт-ч, что обеспечивает 471 км. Он может заряжаться от 30% до 80% за 18 минут. Продажи Nammi 06 в Китае начнутся во втором квартале 2025 года.