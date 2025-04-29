Новий електричний кросовер оцінили всього в $12 320

Як пише CarNewsChina, модель побудована на архітектурі Qantum Architecture 3 й може похвалитись характерною передньою частиною з фірмовими для Dongfeng T-подібними фарами. Nammi 06 – це міський електричний кросовер, однак він має напрочуд велику кількість пластикового захисту на кузові.

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З інших особливостей – приховані дверні ручки й вертикальні блоки в задній частині, що поєднані світловою смугою. Водночас двері багажника складаються з двох секцій. Нижня секція витримує навантаження в 150 кілограмів. Об’єм вантажного відділення становить 500 літрів. Розміри Dongfeng Nammi 06 становлять 4306/1868/1645 мм з колісною базою 2715 мм.

В салоні автомобіля встановлено на 12,8-дюймовий центральним дисплеєм мультимедіа та 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів водія. Важіль перемикання передач розташований за двоспицевим овальним кермом. Перелік оснащення також включає бездротову зарядку та аудіосистему з 6 динаміками. Флагманські версії навіть мають підігрів, вентиляцію та масаж сидінь.

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Dongfeng Nammi 06 оснащений одним електродвигуном на передній осі з піковою потужністю 135 кВт (181 к.с.). У базовій версії кросовер має акумулятор LFP ємністю 44,94 кВт-год, що забезпечує 401 км запасу ходу з CLTC. Вищі комплектації також мають LFP-батарею ємністю 51,87 кВт-год, що забезпечує 471 км. Він може заряджатися від 30% до 80% за 18 хвилин. Продажі Nammi 06 у Китаї розпочнуться у другому кварталі 2025 року.