Новый электрический Mercedes-Benz GLC будет иметь гигантский экран в салоне: фото

Компания Mercedes-Benz представит новую генерацию GLC с технологией EQ уже 7 сентября на Мюнхенском автосалоне. Несмотря на это, автопроизводитель поделился официальными изображениями салона новинки, который действительно поражает дизайном и технологичностью. Руководители бренда отметили, что интерьер электромобиля “сочетает интуитивно понятные цифровые технологии с плавной дизайнерской концепцией, предоставляя водителям и пассажирам пространство, которое ощущается личным, легким и связанным с другими”.

Главное внимание привлекает гиперэкран MBUX на всю ширину кузова. Он имеет размер в 99,3 сантиметра (39,1 дюйма) и является самым большим дисплеем, когда-либо установленным в моделях Mercedes-Benz на сегодня. Главной особенностью является возможность зонального затемнения, которое позволяет одновременно регулировать две области отображения с помощью ползунков.

Это означает, что ключевая информация всегда четкая и доступная, уменьшая отвлекающие факторы и повышая комфорт водителя во время каждой поездки. К слову, Mercedes-Benz запатентовала эту технологию, поэтому вряд ли мы увидим что-то подобное в автомобилях других автопроизводителей в ближайшее время. Интерьер дополняется элегантными вентиляционными отверстиями и контурной подсветкой.

Опционально можно добавить две индукционные зарядные панели для смартфонов, а также новую панель управления с аппаратными клавишами (включая кнопку аварийной сигнализации). Регулировка климат-контроля кратковременно меняет цвет фоновой подсветки и подсветки вентиляционных отверстий для подтверждения выбора. Дверные панели имеют впечатляющие металлические решетки динамиков.

Компания также говорит, что стили подсветки можно настроить как фоновые мотивы, которые будут предлагать широкий спектр настроений – от спокойного до интенсивного, или от прохладного до теплого. Цвета панели приборов, элементов управления и фонового освещения будут согласованы с этими эмоциональными мотивами.