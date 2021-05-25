Фотографии подтверждают, что автомобиль получит совершенно новую главную оптику и большие светодиодные дневные ходовые огни.

Перед официальным анонсом принципиального нового кроссовера Kia Sportage, слухи о котором витают последние несколько месяцев, в Сети появились фотографии автомобиля, изображенного на сборочном конвейере.

Читайте также: Новый Kia Sportage появится в июне

Фотографии подтверждают, что автомобиль получит совершенно новую главную оптику и большие светодиодные дневные ходовые огни. На фотографиях не показали заднюю часть автомобиля, которая также должна получить новую светотехнику.

Ожидается, что новый Sportage будет разделять многие детали с новым Hyundai Tucson, включая платформу 3-го поколения и трансмиссию. Это значит, что мы впервые получим настоящий гибрид в линейке Sportage, а также Plug-in Hybrid.

По сравнению с новым Tucson, внутренняя компоновка будет полностью другая. В то время как Tucson имеет более традиционную центральную компоновку с отдельными дисплеями, в салоне нового Sportage будет цифровая приборная панель и информационно-развлекательный экран, объединенные в единое целое. Дизайн изогнутого панорамного дисплея будет аналогичен экрану в недавно выпущенном Kia K8.

Напомним, что испытания модели проходят в Украине

Ожидается, что новый Sportage будет доступен с различными двигателями в зависимости от рынков. В Европе будут предложены 1,6 и 2-литровые дизельные двигатели и 1,6-литровый бензиновый турбо гибрид.