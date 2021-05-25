Фотографії підтверджують, що автомобіль отримає абсолютно нову головну оптику і великі світлодіодні денні ходові вогні.

Перед офіційним анонсом принципового нового кросовера Kia Sportage, чутки про який витають останні кілька місяців, в Мережі з'явилися фотографії автомобіля, зображеного на складальному конвеєрі.

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Фотографії підтверджують, що автомобіль отримає абсолютно нову головну оптику і великі світлодіодні денні ходові вогні. На фотографіях не показали задню частину автомобіля, яка також повинна отримати нову світлотехніку.

Очікується, що новий Sportage буде розділяти багато деталей з новим Hyundai Tucson, включаючи платформу 3-го покоління і трансмісію. Це означає, що ми вперше отримаємо справжній гібрид в лінійці Sportage, а також Plug-in Hybrid.

У порівнянні з новим Tucson, внутрішня компоновка буде повністю інша. У той час як Tucson має більш традиційну центральну компоновку з окремими дисплеями, в салоні нового Sportage буде цифрова приладова панель і інформаційно-розважальний екран, об'єднані в єдине ціле. Дизайн вигнутого панорамного дисплея буде аналогічний екрану в недавно випущеному Kia K8.

Нагадаємо, що випробування моделі проходять в Україні

Очікується, що новий Sportage буде доступний з різними двигунами в залежності від ринків. У Європі будуть запропоновані 1,6 і 2-літрові дизельні двигуни і 1,6-літровий бензиновий турбо гібрид.