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Новый китайский Tank 500 может стать настоящим конкурентом Toyota Land Cruiser

Компания Great Wall Motor анонсировала дебют новой версии внедорожника Tank 500 уже 25 июля. Модель получит LiDAR, опциональную трехрядную компоновку и улучшенную внешность.
Как выглядит самый роскошный китайский внедорожник Tank 500: фото - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

GWM Tank 500

Данила Северенчук
logo25 июля, 14:30
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Как пишет CarNewsChina, Tank 500 доступен на рынке в 5- и 7-местных конфигурациях, а также в вариантах с двигателем внутреннего сгорания и гибридом, по начальной цене 335 000 юаней (46 700 долларов). Новая версия внедорожника будет отличаться прежде всего добавленным LiDAR на крыше. В то же время передняя трапециевидная решетка радиатора украшена обновленными хромированными планками, сзади добавлен логотип “GWM”, а цветовая гамма расширена новым зеленым оттенком.

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Длина, ширина и высота нового Tank 500 остаются неизменными: 5078/1934/1905 мм соответственно, а колесная база составляет 2850 мм, что позиционирует его как внедорожник среднего размера. В салоне модель имеет выдвижной дисплей на потолке, встроенный холодильник, отдельный дисплей мультимедиа и цифровую панель приборов.

Детали силовых установок ограничены, но, ожидается, что мощность останется на уровне текущей модели. Гибридные системы Hi4-T и Hi4-Z с подзарядкой состоят из турбодвигателя объемом 2,0 литра с максимальной мощностью 185 кВт (248 л.с.). Однако, они имеют разные батареи и электромоторы.

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Tank 500 Hi4-T оснащен электродвигателем максимальной мощностью 120 кВт (161 л.с.) и батареей на 37,1 кВт-ч, что обеспечивает запас хода на электротяге в 110 км. Tank 500 Hi4-Z оснащен двумя электродвигателями, выдающих совокупную мощность 455 кВт (610 л.с.), и тройным литиевым аккумулятором емкостью 59,05 кВт-ч с диапазоном до 201 километра.

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