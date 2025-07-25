Новый китайский Tank 500 может стать настоящим конкурентом Toyota Land Cruiser

Как пишет CarNewsChina, Tank 500 доступен на рынке в 5- и 7-местных конфигурациях, а также в вариантах с двигателем внутреннего сгорания и гибридом, по начальной цене 335 000 юаней (46 700 долларов). Новая версия внедорожника будет отличаться прежде всего добавленным LiDAR на крыше. В то же время передняя трапециевидная решетка радиатора украшена обновленными хромированными планками, сзади добавлен логотип “GWM”, а цветовая гамма расширена новым зеленым оттенком.

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Длина, ширина и высота нового Tank 500 остаются неизменными: 5078/1934/1905 мм соответственно, а колесная база составляет 2850 мм, что позиционирует его как внедорожник среднего размера. В салоне модель имеет выдвижной дисплей на потолке, встроенный холодильник, отдельный дисплей мультимедиа и цифровую панель приборов.

Детали силовых установок ограничены, но, ожидается, что мощность останется на уровне текущей модели. Гибридные системы Hi4-T и Hi4-Z с подзарядкой состоят из турбодвигателя объемом 2,0 литра с максимальной мощностью 185 кВт (248 л.с.). Однако, они имеют разные батареи и электромоторы.

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Tank 500 Hi4-T оснащен электродвигателем максимальной мощностью 120 кВт (161 л.с.) и батареей на 37,1 кВт-ч, что обеспечивает запас хода на электротяге в 110 км. Tank 500 Hi4-Z оснащен двумя электродвигателями, выдающих совокупную мощность 455 кВт (610 л.с.), и тройным литиевым аккумулятором емкостью 59,05 кВт-ч с диапазоном до 201 километра.