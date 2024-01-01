Пикапы Great Wall российского союзника будут воевать на стороне Украины

Нацгвардейцам достались автомобили Great Wall в версии Wingle 6. Этот бренд в транспортных траншах Силам обороны от благотворительных организаций и движений, а также предприятий различных форм собственности встречается не очень часто. Wingle 6 – вообще редкий транспорт в войсках.

Правда, в сообщении ни производитель, ни модель не упоминаются. Однако с фото, что опубликованы на ФБ-странице Северного объединения НГУ, хорошо угадываются черты Great Wall именно в шестой версии Wingle.

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Техника новая, без пробега. Все машине имеют темно-серый цвет без камуфляжной покраски. В немного темной колористике, больше к черному, в кузове видно турельные станки.

Пикап мощный – 139 л.с. Турбонаддувный дизельный двигатель модели GW4D20 имеет экономное потребление топлива. При полной массе автомобиля в 2920 кг он на трассе потребляет всего 8,2 литра на 100 км пробега. В городском режиме чуть больше – 9,1, а в смешанном – 8,6 л/100 км.

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"Эти автомобили сильно усилят мобильно-огневые группы для обеспечения противовоздушной обороны, удобные турели помогут быть максимально эффективными", – отметил командир одной из воинских частей НГУ Алексей М.

Пятиместный автомобиль имеет удобный салон по формуле 2+3. Его полный привод, подключаемый, делится на три режима – задний 2H, полный – 4H и пониженный 4L.

Привлекательности добавляет вспомогательная система для езды со склона, помощь водителю в режимах управления автомобилем и исправления критических ошибок во избежание опасных ситуаций. Хорошим помощником водителю станет парковочный радар заднего хода, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, камера заднего обзора и тому подобное.

Фото: Национальная гвардия Украины