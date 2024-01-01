Китайские союзники России Great Wall помогут уничтожать захватчиков

Подшефным военным подразделениям передали 10 новеньких пикапов. Правда, в коротком сообщении руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул не называет производителя и модель, указывая лишь количество подаренных машин и их получателей.

Однако из фрагментов на фото хорошо видны основные черты "китайца" Great Wall Wingle 7, продажи которого в Украине начались в 2019 году. В период войны Great Wall уже неоднократно встречался в транспортных траншах помощи нашим войскам, где получил положительные отзывы.

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Четырехдверный пикап в версии Wingle 7 с полным приводом и классической для машин типа Pickup длиной за пять метров (5,39 м) потребляет 7,5 литра дизеля на 100 километров пробега. В городском режиме этот показатель из-за постоянных светофоров, замедления и маневров в потоках будет больше – 10,1 л/100 км.

Фото: Александр Вилкул, Telegram

Правда, автомобили такого исполнения будут эксплуатироваться во фронтовых условиях со смешанным циклом езды. В таком режиме Wingle 7 берет 8,4 л/100 км.

Этому способствует двигатель 2.0d с системой Common Rail и турбокомпрессором. Силовой агрегат выдает 143 л.с. с максимальным крутящим моментом 315 Нм при 1400-2800 об/мин. Здесь ему помогает 6-ступенчатая механическая коробка передач.

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Здесь стоит электронная интеллектуальная система полного привода 4WD/Dual Speed (BorgWagner TOD) с передачами привода 2Н, 4Н, 4L. Упомянутая раздатка BorgWarner TOD выдает несколько режимов. В позиции 2H работает задний мост, а положение 4H в зависимости от состояния дорожного покрытия автоматически распределяет нагрузку на задний и передний мосты.

В режиме 4L проходит активация понижающего ряда (пониженная передача) и блокируется задний дифференциал. Блокировка дифференциала повышает проходимость автомобиля, в частности, когда одно из колес теряет сцепление с грунтовой поверхностью.

Фото: Александр Вилкул, Telegram

Машины получили десять боевых подразделений, в отдельных из них такие модели уже эксплуатируются. Поэтому, пополнение автопарка новенькими пикапами Great Wall Wingle 7 восприняли с радостью.

Всего за время войны громада Кривого Рога передала военным 686 единиц техники различного назначения – пикапы, джипы, грузовики, кареты "скорых" и другой транспорт.

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В нынешнем пакете помощи подшефным подразделениям от криворожцев перепало 20 единиц средств специальной связи, зарядные станции EcoFlow (количество не указано), 55 квадрокоптеров с тепловизионным оборудованием и 1100 бухт колючей проволоки. Вместе с пикапами все это обошлось громаде в 23,6 миллиона гривен.

Суммарно по состоянию на 1 ноября громада Кривого Рога по прямым поставкам помогла военным на сумму 2 млрд 509 млн грн.