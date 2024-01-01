Китайські союзники Росії Great Wall допоможуть нищити загарбників

Підшефним військовим підрозділам передали 10 новеньких пікапів. Щоправда, в короткому повідомленні керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул не називає виробника та модель, вказуючи лише кількість подарованих машин та їх отримувачів.

Однак з фрагментів на фото добре видно основні риси "китайця" Great Wall Wingle 7, продажі якого в Україні розпочалися у 2019 році. В період війни Great Wall вже неодноразово зустрічався в транспортних траншах допомоги нашим військам, де отримав схвальні відгуки.

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Чотиридверний пікап у версії Wingle 7 з повним приводом та класичною для машин типу Pickup довжиною за п’ять метрів (5,39 м) споживає 7,5 літра дизеля на 100 кілометрів пробігу. В міському режимі цей показник через постійні світлофори, сповільнення та маневри в потоках буде більшим – 10,1 л/100 км.

Фото: Олександр Вілкул, Telegram

Щоправда, автомобілі такого виконання будуть експлуатуватися в фронтових умовах зі змішаним циклом їзди. В такому режимі Wingle 7 бере 8,4 л/100 км.

Цьому сприяє двигун 2.0d з системою Common Rail та турбокомпресором. Силовий агрегат видає 143 к.с. з максимальним крутним моментом 315 Нм при 1400-2800 об/хв. Тут йому допомагає 6-ступенева механічна коробка передач.

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Тут стоїть електронна інтелектуальна система повного приводу 4WD/Dual Speed (BorgWagner TOD) з передачами приводу 2Н, 4Н, 4L. Згадана роздатка BorgWarner TOD видає кілька режимів. У позиції 2H працює задній міст, а положення 4H залежно від стану дорожнього покриття автоматично розподіляє навантаження на задній та передній мости.

У режимі 4L проходить активація знижувального ряду (знижена передача) та блокується задній диференціал. Блокування диференціала підвищує прохідність автомобіля, зокрема, коли одне з коліс втрачає зчеплення з ґрунтовою поверхнею.

Фото: Олександр Вілкул, Telegram

Машини отримали десять бойових підрозділів, в окремих з них такі моделі вже експлуатуються. Отож, поповнення автопарку новенькими пікапами Great Wall Wingle 7 сприйняли з радістю.

Загалом за час війни громада Кривого Рогу передали військовим 686 одиниць техніки різного призначення – пікапи, джипи, вантажівки, карети "швидких" та інший транспорт.

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В нинішньому пакеті допомоги підшефним підрозділам від криворіжців перепало 20 одиниць засобів спеціального зв'язку, зарядні станції EcoFlow (кількість не вказано), 55 квадрокоптерів з тепловізійним обладнанням та 1100 бухт колючого дроту. Разом з пікапами все це обійшлося громаді у 23,6 мільйона гривень.

Сумарно станом на 1 листопада громада Кривого Рогу за прямим постачанням допомогла військовим на суму 2 млрд 509 млн грн.