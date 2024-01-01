Пікапи Great Wall російського союзника воюватимуть на боці України

Нацгвардійцям дісталися автомобілі Great Wall у версії Wingle 6. Цей бренд в транспортних траншах Силам оборони від благодійних організацій та рухів, а також підприємств різних форм власності зустрічається не дуже часто. Wingle 6 – взагалі рідкісний транспорт у військах.

Щоправда, у повідомленні ні виробник, ні модель не згадуються. Однак з фото, що опубліковані на ФБ-сторінці Північного об’єднання НГУ, добре вгадуються риси Great Wall саме в шостій версії Wingle.

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Техніка нова, без пробігу. Усі машині мають темно-сірий колір без камуфляжного фарбування. В трохи темнішій кольористиці, більше до чорного, в кузові видно турельні станки.

Пікап потужний – 139 к.с. Турбонаддувний дизельний двигун моделі GW4D20 має економне споживання палива. При повній масі автомобіля у 2920 кг він на трасі споживає всього 8,2 літра на 100 км пробігу. В міському режимі трішки більше – 9,1, а у змішаному – 8,6 л/100 км.

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"Ці автомобілі сильно підсилять мобільно-вогневі групи для забезпечення протиповітряної оборони, зручні турелі допоможуть бути максимально ефективними", – зазначив командир однієї з військових частин НГУ Олексій М.

П’ятимісний автомобіль має зручний салон за формулою 2+3. Його повний привід, що підключається, ділиться на три режими – задній 2H, повний – 4H та понижений 4L.

Привабливості додає допоміжна система для їзди зі схилу, допомога водієві в режимах керування автомобілем та виправляння критичних помилок для уникнення небезпечних ситуацій. Гарним помічником водієві стане паркувальний радар заднього ходу, внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням, камера заднього огляду тощо.

Фото: Національна гвардія України